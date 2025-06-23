В Иране задержали европейского шпиона

Правоохранительные органы Ирана арестовали гражданина европейской страны по обвинению в работе на израильские спецслужбы. Об этом сообщил прокурор провинции Хамадан Аббас Наджафи.

«Шпион въехал в страну под видом туриста и выполнял задачи по созданию [разведывательных] сетей, сбору информации и выведению из строя противоракетных систем в Иране», - приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.

Tasnim сообщает, что в иранской провинции Лурестан на западе страны арестованы 10 «шпионов» «Моссада». Согласно информации, их обвиняют в пропаганде против властей и шпионаже в пользу Израиля.