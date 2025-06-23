Раскрыта попытка убийства украинского журналиста

Как сообщает пресс-служба СБУ, в Киеве задержаны 4 агентурно-боевые группы ФСБ и их координатор, готовившие заказное убийство.

Служба безопасности Украины предотвратила покушение на журналиста Дмитрия Гордона, которое готовил политический эмигрант из России, проживающий в Украине.

Российская спецслужба назначила вознаграждение в размере 400 тыс. долларов США за исполнение преступления. Агент, которого ФСБ направило в Украину под видом политического изгнанника, был глубоко законспирирован.

После начала войны он создал агентурно-боевые группы из выходцев с Северного Кавказа, с помощью ФСБ купил автомобили, замаскировал их под такси и оборудовал скрытыми видеорегистраторами. Агенты следили за Гордоном, чтобы выяснить его распорядок дня, места пребывания и наличие охраны.

По замыслу ФСБ, после покушения киллер должен был скрыться и уничтожить орудие преступления. Для этого искали мотоцикл.

Контрразведка СБУ задержала всех участников на этапе подготовки покушения.

Фигуранты также получили задания по корректировке обстрелов и подготовке покушений на иностранных бойцов ВСУ, включая россиянина из «Русского добровольческого корпуса».

Задержанные обвиняются по ч. 1 ст. 258 УК Украины (террористический акт). Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.