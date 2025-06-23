Вашингтон о смене власти в Иране

Президент США Дональд Трамп поднял вопрос, почему бы народу Ирана не восстать, если Тегеран откажется продолжать переговоры с Вашингтоном, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ливитт пояснила, что президент просто задавал вопрос, которым, по ее мнению, интересуются многие люди по всему миру: если иранский режим отказывается прекратить свою ядерную программу или вести переговоры, если он отвергает дипломатию, почему иранскому народу не следует восстать против этого «жестокого, террористического режима»?

Ливитт также заверила, что военная позиция США не изменилась, и подчеркнула, что Трамп продолжает искать дипломатическое решение по ситуации с Ираном.

«Если иранские власти отказываются от мирного дипломатического решения, к которому президент все еще стремится, то почему бы иранскому народу не сменить руководство?» — добавила она в интервью телеканалу Fox News.