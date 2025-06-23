Персидский залив парализован

По информации S&P Global, судоходные компании ограничили транзит через пролив только дневным временем — теперь судоходство возможно лишь в 16-18 часов, в отличие от привычных круглосуточных перевозок.

Ситуация в Персидском заливе ухудшилась после угроз Ирана закрыть Ормузский пролив: образовалась заторная ситуация с почти тысячей судов, а также усилились сбои в GPS, что увеличило риски столкновений.

Представитель одной из танкерных компаний отметил, что проблемы не ограничиваются лишь угрозами нападений — уже сама логистика вывоза грузов из региона стала огромной проблемой.

Помимо этого, участники рынка сообщают, что из-за глушения GPS все чаще теряется связь с судами. Один из директоров судоходной компании подчеркнул, что даже при отсутствии атак на суда вероятность столкновений очень большая, поскольку в условиях помех невозможно точно определить положение других кораблей. Источники добавили, что береговые службы судов, по нормативам обязанные поддерживать круглосуточную связь с экипажами, в настоящее время не могут этого делать. Угроза также исходит от морских мин — даже без полного перекрытия пролива.

Все это уже сказалось на экономике маршрута: по данным Platts, к 20 июня фрахтовые ставки на крупнотоннажные танкеры (VLCC) по направлению Персидский залив — Китай подскочили до w80 против w48 неделей ранее. Аналогичный рост зафиксирован и для «чистых» танкеров на маршрутах в Северную Азию — ставки достигли максимумов с начала года.

Нестабильность вызвана недавними угрозами парламента Ирана одобрить закрытие Ормузского пролива после авиаударов США по иранским ядерным объектам. Окончательное решение по этому вопросу будет принимать Совет национальной безопасности Ирана. Ранее Иран уже не раз угрожал перекрыть пролив, однако до реальных действий дело не доходило.

Ормузский пролив — критически важная артерия мировой торговли. В самом узком месте его ширина — всего 33 километра. Через пролив проходит примерно 20% глобальных поставок нефти и газа. По данным Vortexa, с начала 2022 года по май 2025 года суточный поток составлял от 17,8 до 20,8 миллиона баррелей. Основные экспортеры нефти через этот маршрут — страны ОПЕК: Иран, Ирак, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия. Хотя ОАЭ и Саудовская Аравия в последние годы наращивают возможности обходных трубопроводов — по данным EIA, в июне 2024 года их свободные мощности составляли 2,6 миллиона баррелей в сутки — большая часть экспорта по-прежнему проходит через Ормуз.

Катар, один из ведущих мировых поставщиков СПГ, отправляет через пролив почти весь объем сжиженного газа. За безопасность в этом районе отвечает Пятый флот ВМС США, базирующийся в Бахрейне. Несмотря на рост добычи в США, страны Азии остаются основным рынком сбыта ближневосточной нефти — в отличие от 1970-х годов, когда основной спрос шел из стран Запада.