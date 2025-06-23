Хомейни возвращается

Комитет из трех человек, входящий в состав одного из главных духовных органов Ирана и назначенный верховным лидером исламской республики Али Хаменеи два года назад для определения его преемника, в последние дни ускорил свою работу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников.

По словам собеседников агентства, сейчас обсуждаются две основные кандидатуры: 56-летний сын Хаменеи — Моджтаба Хаменеи и Хассан Хомейни — внук основателя исламской революции.

Хомейни, тесно связанный с реформаторским крылом, которое выступает за ослабление политических и социальных ограничений, тем не менее пользуется уважением среди старших духовных лиц и КСИР из-за своего происхождения.

В отличие от него, Моджтаба Хаменеи придерживается жесткой линии своего отца — в вопросах подавления оппозиции и жесткой позиции в отношении врагов Ирана. Однако, по словам источников, ничто еще не решено: кандидаты могут измениться, а последнее слово все равно будет за действующим лидером, отмечает Reuters.

Ранее газета New York Times писала, что аятолла Хаменеи также выбрал троих кандидатов в качестве возможных преемников, при этом его сын Моджтаба в их число не входит.