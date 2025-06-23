Трамп призвал не повышать цены на нефть

Президент США Дональд Трамп предупредил игроков на топливном рынке, что следит за ситуацией на нем, чтобы попытаться ограничить возможный рост цен в связи с ситуацией вокруг Ирана.

«Обращаюсь ко всем: сохраняйте цены на нефть низкими. Я слежу [за ситуацией на мировом топливном рынке]. Вы прямо подыгрываете врагу. Не делайте этого!» - написал американский лидер в Truth Social.

Ранее на фоне американского удара по иранским ядерным объектам и общей напряженности на Ближнем Востоке аналитики выражали обеспокоенность возможным скачком нефтяных котировок.