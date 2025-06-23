Прапорщик Мустафаев погубил солдата

В одной из воинских частей в Нахчыване по делу о смерти солдата Аскера Асадли к уголовной ответственности привлечён начальник медпункта части. Как сообщает haqqin.az, прапорщик Рустам Мустафаев не провёл должного обследования солдата, который обратился в медпункт с температурой выше 40 градусов, и не направил его в специализированное медицинское учреждение.

Следствием установлено, что 5 октября прошлого года прапорщик не смог правильно оценить тяжёлое состояние солдата. Он внутривенно ввёл ему анальгин, димедрол, дексаметазон и витамин C, дал таблетку парацетамола и сделал инъекцию диклофенака из-за боли.

После оказания первой медицинской помощи прапорщик не госпитализировал солдата и не организовал его срочную доставку в госпиталь для осмотра квалифицированным врачом. Также он никому не сообщил о том, что у солдата была высокая температура. Состояние солдата ухудшилось, ночью у него началась рвота и слабость, вскоре он скончался.

В отношении Рустама Мустафаева выдвинуто обвинение по статье 342.1-1 Уголовного кодекса Азербайджана (ненадлежащее исполнение служебных обязанностей начальником или должностным лицом по небрежности, повлёкшее смерть пострадавшего).

Обвиняемый признал свою вину. В показаниях он рассказал, что окончил Нахчыванский медицинский колледж, начал работать фельдшером в одной из воинских частей Джульфинского района, затем получил звание прапорщика и был назначен начальником медпункта. Он признал свою вину в смерти солдата и попросил суд о мягком наказании, объяснив, что из-за среднего медицинского образования не знал некоторых вещей и допустил ошибку неумышленно.

Отец погибшего солдата, Фируз Асадов, в своём выступлении заявил, что считает Мустафаева виновным, обвинив его в халатности, которая стоила жизни его сыну. Он потребовал справедливого наказания для обвиняемого.

Нахчыванский военный суд приговорил Мустафаева к 4 годам и 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении поселкового типа. Применённая ранее мера пресечения в виде подписки о невыезде была заменена, и он был взят под стражу прямо в зале суда.