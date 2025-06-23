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Израиль продолжает истреблять иранских ядерщиков

В Госкомитете с помпой отметили профессиональный праздник

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18:13 734

23 июня в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев прошло мероприятие, приуроченное ко Дню государственного служащего.

Председатель комитета Ровшан Рзаев поздравил коллег с профессиональным праздником и пожелал успехов в работе. Он напомнил слова президента Ильхама Алиева о том, что государственная служба — это не привилегия, а ответственность и возможность работать с людьми. Также Рзаев отметил, что работа с беженцами и вынужденными переселенцами — важное направление, особенно в рамках программы «Большого возвращения», и подчеркнул, что от сотрудников требуется серьёзное отношение к своим обязанностям.

На встрече упомянули внимание, которое, по словам участников, руководство страны уделяет вопросам переселенцев. Также сообщили, что по указу президента от 21 июня 2025 года трое сотрудников комитета — Тебриз Зейналов, Шахла Халафова и Севгили Гасанова — награждены медалью «За отличие на государственной службе». Награждённые поблагодарили за признание их работы и пообещали продолжить её в том же духе.

Кроме того, благодарственные письма вручили сотрудникам, активно ведущим соцсети Комитета. В конце мероприятия несколько госслужащих поздравили коллег и поблагодарили руководство за условия работы.

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