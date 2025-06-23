Поскользнулся Буш. Упадет и Трамп

Дональд Трамп продолжает совершать головокружительные виражи. В Америке и во всем мире восприняли сообщения о том, что атака США на иранские ядерные объекты была не импровизацией президента, а тщательно продуманной операцией по дезинформации иранцев. Ок, но Трамп продолжает удивлять. В воскресенье он в своей сети Truth Social недвусмысленно дал понять, что открывает дверь для смены режима в Иране. «Политически было бы некорректно использовать термин «Смена режима», но если нынешний иранский режим не в состоянии СДЕЛАТЬ ИРАН ВНОВЬ ВЕЛИКИМ (что за аллюзии, боже мой: haqqin.az), то почему не может быть смена режима?» - написал Трамп.

Таким образом, он полностью дезавуирует все заявления, прозвучавшие из уст его ближайших советников в последние дни. «Мы не хотим добиваться смены режима, - объявил в воскресенье вице-президент Джей Ди Вэнс. - Мы хотим добиться лишь прекращения иранской ядерной программы». Все остальные члены команды также старательно создают видимость того, что США ограничились одним мощным ударом по трем ядерным объектам Ирана и на этом их вовлечение в конфликт закончилось. Единственный, кто в той или иной мере намекнул на корректировку курса Белого дома, был госсекретарь Марко Рубио. Возможно, он просто лучше, чем другие, улавливает эманации президента. Рубио заявил в воскресенье, что если Иран будет продолжать стремиться стать ядерной страной, то это может угрожать его выживанию. «Я думаю, если они постараются сделать это, то это приведет к концу режима», - сказал госсекретарь. Трамп старается держаться на гребне волн, возникших после атаки Ирана. До этого многие рьяные его сторонники из MAGA категорически выступали против военной операции США. Однако после эффектного удара тяжелыми бомбами по ядерным центрам в Исфахане и Натанзе большая часть недавних скептиков заняла сторону президента. Против остались так называемые «прогрессисты» - левые демократы, но к их мнению в Белом доме не особенно прислушиваются.

Общепризнанный ястреб, сенатор Линдси Грэм сказал в воскресной программе Meet the Press, что Израиль уже давно старается свалить режим аятолл, и сейчас подобрался к осуществлению задуманного. Президент Трамп также нацелен на то, чтобы «сделать Иран вновь великим путем смены режима и установления новой власти». Однако многое, если не все, будет зависеть от того, что предпримет Тегеран в ближайшие дни и недели. Белый дом открыто говорит, что он ничем не ограничивает действия Биньямина Нетаньяху, и если тот полностью возьмет в свои руки задачу физического уничтожения Али Хаменеи, но пусть так и будет. Израилю действительно терять уже нечего. А вот Трампу в своей навигации приходится преодолевать массу политических препятствий. Он множество раз во время избирательной кампании клялся, что не начнет ни одной войны. А сейчас США оказались на грани войны, которая будет уже не на совести Джорджа Буша-младшего, а его, Дональда Трампа. Известный колумнист Дэвид Игнатиус говорит, что удар Трампа по Ирану был ясным и смелым, но его последствия могут быть весьма хаотичными и грязными. «Президент Трамп устроил рано утром в воскресенье свой зрелищный «парад» в небе Ирана, и это было проведено весьма профессионально, - пишет Игнатиус. - Но теперь открытым остается вопрос, как много голосов прибавится в хоре тех, кто выкрикивает «Смерть Америке!».

Большинство военных и политических экспертов в Вашингтоне склоняются к тому, что Америка вряд ли будет втянута в «бесконечную войну». Однако она, как и весь мир, может столкнуться с восстанием «мусульманской улицы», что будет ненамного лучше войны. В ультиматуме Трампа содержался и некий подсластитель. Он сказал, что если Тегеран согласится завершить свою ядерную программу и будет надежная гарантия, что он ее не возобновит впредь, то все боевые действия против него будут прекращены. Более того, США пообещают скорые инвестиции в разрушенную экономику этой страны и возобновление торговых отношений, прерванных 46 лет назад. Однако сейчас нет никаких сигналов того, что теократическая верхушка Ирана, поддерживаемая Корпусом стражей исламской революции, готова к какому-либо компромиссу. И эти силы, после того как их страна была унижена Израилем совместно с США и потеряла значительную часть первых рядов военных, будут изо всех сил пытаться сохранить контроль.