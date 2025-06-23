USD 1.7000
EUR 1.9536
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Израиль продолжает истреблять иранских ядерщиков
Новость дня
Израиль продолжает истреблять иранских ядерщиков

Али Асадов и Кабмин идут штурмовать новые высоты

18:54 1020

23 июня под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось первое заседание правительственной комиссии, созданной для подготовки Стратегии социально-экономического развития на 2027–2030 годы и второго этапа Государственной программы по «Большому возвращению». Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

В заседании приняли участие вице-премьеры, возглавляющие рабочие группы, члены правительства и представители профильных ведомств.

Выступая на открытии, Али Асадов напомнил, что после 44-дневной войны и пандемии страна определила стратегические цели до 2030 года, закреплённые указом президента Ильхама Алиева в виде пяти национальных приоритетов. На их основе в 2022 году были утверждены первая стратегия развития и первая программа по «Большому возвращению».

Согласно данным правительства, с момента начала реализации стратегии было выделено 7 млрд манатов из госбюджета, а её исполнение оценивается в 78%. Первая программа «Большого возвращения» реализована примерно на 79%. Всего на восстановление освобождённых территорий до конца 2025 года предусмотрено 21,6 млрд манатов.

Завершено строительство 15 жилых населённых пунктов, обеспечено возвращение жителей и запуск экономической деятельности. В настоящее время ведётся строительство ещё 27, реконструкция 25 и закладка 21 новых поселений.

На заседании был утверждён регламент работы комиссии, обсуждены предстоящие шаги и согласован график подготовки документов. Премьер-министр поручил обеспечить «эффективность и качество реализации» задач, вытекающих из президентских указов, и потребовал, чтобы заседания рабочих групп проходили не реже одного раза в месяц с регулярным отчётом о проделанной работе.

При этом Асадов подчеркнул, что «все меры должны быть реалистичными, с учётом реальных финансовых возможностей и измеримыми результатами». Также он призвал учитывать уже существующие документы и оптимизированные проекты из первой программы.

Концептуальные положения и итоговые проекты, по словам премьера, будут поэтапно обсуждаться и в рамках Экономического совета.

Напомним, указом президента от 30 мая 2025 года Кабмину было поручено в течение 9 месяцев подготовить новую стратегию и программу. Во исполнение указа распоряжением правительства от 18 июня создана соответствующая комиссия во главе с премьером. В её составе сформированы две рабочие группы под руководством вице-премьеров Шахина Мустафаева и Самира Шарифова.

В рамках подготовки предусмотрено создание 9 подгрупп по стратегии и 4 по программе возвращения.

Кабмин отмечает, что стратегия опирается на документ «Азербайджан-2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития» и должна «обеспечить устойчивость достигнутых результатов, привлечение прямых иностранных инвестиций, развитие благоприятной бизнес-среды, повышение технологического потенциала экономики и продолжение программы возвращения на освобождённые территории».

Иран готовится бомбить Катар?
Иран готовится бомбить Катар?
19:46 190
Украина производит сверхзвуковые ракеты вдвое мощнее ATACMS
Украина производит сверхзвуковые ракеты вдвое мощнее ATACMS
19:20 853
Что курды предложили Южному Азербайджану?
Что курды предложили Южному Азербайджану? о развитии ситуации
18:58 1990
НАТО обещает Украине много оружия
НАТО обещает Украине много оружия
19:08 814
Али Асадов и Кабмин идут штурмовать новые высоты
Али Асадов и Кабмин идут штурмовать новые высоты
18:54 1021
Угроза базе НАТО. Так азербайджанец или британец?
Угроза базе НАТО. Так азербайджанец или британец? новые подробности
15:13 4734
Поскользнулся Буш. Упадет и Трамп
Поскользнулся Буш. Упадет и Трамп наша корреспонденция
18:16 1862
Хомейни возвращается
Хомейни возвращается по версии Reuters
17:46 4066
Как искусственный интеллект может защитить энергетическую инфраструктуру Азербайджана
Как искусственный интеллект может защитить энергетическую инфраструктуру Азербайджана эксперт по инновациям Эльшан Мусаев представляет новый проект + ВИДЕО
14:50 1758
Иран впервые ударил по Израилю баллистической ракетой Qadr H
Иран впервые ударил по Израилю баллистической ракетой Qadr H видео; обновлено 16:26
16:26 13257
Неожиданное послание Израиля Ирану
Неожиданное послание Израиля Ирану
15:32 6380

ЭТО ВАЖНО

Иран готовится бомбить Катар?
Иран готовится бомбить Катар?
19:46 190
Украина производит сверхзвуковые ракеты вдвое мощнее ATACMS
Украина производит сверхзвуковые ракеты вдвое мощнее ATACMS
19:20 853
Что курды предложили Южному Азербайджану?
Что курды предложили Южному Азербайджану? о развитии ситуации
18:58 1990
НАТО обещает Украине много оружия
НАТО обещает Украине много оружия
19:08 814
Али Асадов и Кабмин идут штурмовать новые высоты
Али Асадов и Кабмин идут штурмовать новые высоты
18:54 1021
Угроза базе НАТО. Так азербайджанец или британец?
Угроза базе НАТО. Так азербайджанец или британец? новые подробности
15:13 4734
Поскользнулся Буш. Упадет и Трамп
Поскользнулся Буш. Упадет и Трамп наша корреспонденция
18:16 1862
Хомейни возвращается
Хомейни возвращается по версии Reuters
17:46 4066
Как искусственный интеллект может защитить энергетическую инфраструктуру Азербайджана
Как искусственный интеллект может защитить энергетическую инфраструктуру Азербайджана эксперт по инновациям Эльшан Мусаев представляет новый проект + ВИДЕО
14:50 1758
Иран впервые ударил по Израилю баллистической ракетой Qadr H
Иран впервые ударил по Израилю баллистической ракетой Qadr H видео; обновлено 16:26
16:26 13257
Неожиданное послание Израиля Ирану
Неожиданное послание Израиля Ирану
15:32 6380
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться