Али Асадов и Кабмин идут штурмовать новые высоты

23 июня под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось первое заседание правительственной комиссии, созданной для подготовки Стратегии социально-экономического развития на 2027–2030 годы и второго этапа Государственной программы по «Большому возвращению». Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

В заседании приняли участие вице-премьеры, возглавляющие рабочие группы, члены правительства и представители профильных ведомств.

Выступая на открытии, Али Асадов напомнил, что после 44-дневной войны и пандемии страна определила стратегические цели до 2030 года, закреплённые указом президента Ильхама Алиева в виде пяти национальных приоритетов. На их основе в 2022 году были утверждены первая стратегия развития и первая программа по «Большому возвращению».

Согласно данным правительства, с момента начала реализации стратегии было выделено 7 млрд манатов из госбюджета, а её исполнение оценивается в 78%. Первая программа «Большого возвращения» реализована примерно на 79%. Всего на восстановление освобождённых территорий до конца 2025 года предусмотрено 21,6 млрд манатов.

Завершено строительство 15 жилых населённых пунктов, обеспечено возвращение жителей и запуск экономической деятельности. В настоящее время ведётся строительство ещё 27, реконструкция 25 и закладка 21 новых поселений.

На заседании был утверждён регламент работы комиссии, обсуждены предстоящие шаги и согласован график подготовки документов. Премьер-министр поручил обеспечить «эффективность и качество реализации» задач, вытекающих из президентских указов, и потребовал, чтобы заседания рабочих групп проходили не реже одного раза в месяц с регулярным отчётом о проделанной работе.

При этом Асадов подчеркнул, что «все меры должны быть реалистичными, с учётом реальных финансовых возможностей и измеримыми результатами». Также он призвал учитывать уже существующие документы и оптимизированные проекты из первой программы.