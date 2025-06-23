Что курды предложили Южному Азербайджану?

Партия свободной жизни Курдистана (PJAK), известная как иранское крыло РПК, обратилась к иранским азербайджанцам и их организациям с призывом к «объединению» перед лицом продолжающейся войны. PJAK подчеркнула важность создания «совместных гражданских институтов для противодействия потенциальным угрозам» и заявила о своей готовности к сотрудничеству с азербайджанскими демократическими организациями. Отметим, что ранее PJAK и другие курдские организации, действующие на севере Ирака, выразили поддержку военной операции, начатой Израилем против Ирана, и заявили о готовности воевать на стороне еврейского государства.

Отношения между этническими курдами и азербайджанцами в Иране традиционно остаются напряженными. В последние годы иранские власти систематически переселяли курдов на территории, населенные азербайджанцами, с целью изменения этнического состава Южного Азербайджана. В частности, ранее имели место случаи нападений боевиков PJAK на азербайджанские деревни в приграничных с Турцией районах, в ходе которых местных жителей изгоняли из их домов. Теперь же PJAK призывает азербайджанцев оставить все противоречия в прошлом и объединиться «во имя общих интересов». В заявлении иранского крыла террористической организации говорится, что после начала войны между Израилем и Ираном эскалация на Ближнем Востоке вышла на новый этап. «Несомненно, война такого масштаба окажет историческое и долгосрочное влияние на судьбу и будущее иранского народа. Это в равной степени касается как курдского, так и азербайджанского тюркского народов. Из-за географической близости курдов и азербайджанских тюрков в таких районах, как Урмия, война и связанные с ней события будут иметь серьезные последствия для обоих народов», — отмечается в заявлении PJAK.

В заявлении вооруженной курдской группировки также говорится, что они готовы «объединиться на пути свободы со всеми демократическими организациями азербайджанцев»: «Мы, Партия свободной жизни Курдистана, обращаемся к азербайджанским тюркам: вы — наши сестры и братья. Будьте уверены, что с нашей стороны вам ничто не угрожает. В эти опасные времена, когда война распространяется повсюду, мы полностью привержены тому, чтобы не допустить причинения вам какого-либо вреда. Потому что, по нашему мнению, свобода и реализация прав курдского и азербайджанского тюркского народов глубоко связаны с характером отношений между ними». Следует отметить, что курдские сепаратистские организации Ирана — PJAK, «Комала», PAK (Партия свободы Курдистана), PDKI (Демократическая партия иранских курдов) — в основном базируются в иракской провинции Эрбиль, на приграничных с Ираном территориях. Из всех этих организаций лишь PJAK сохраняет определенное присутствие на территории Ирана: вооруженные формирования организации действуют в горных районах, расположенных на стыке иранской границы с Турцией и Ираком. В свою очередь, и среди курдских группировок отсутствует консолидация: все они занимают диаметрально противоположные позиции в отношении будущего Ирана. С другой стороны, в свете активизации курдских сепаратистских организаций, азербайджанская общественность проявляет пассивность и не выражает стремления к кооптации усилий с курдскими активистами.