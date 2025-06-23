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Израиль продолжает истреблять иранских ядерщиков
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Израиль продолжает истреблять иранских ядерщиков

Что курды предложили Южному Азербайджану?

о развитии ситуации
Эльяс Шафиев, собкор
18:58 1998

Партия свободной жизни Курдистана (PJAK), известная как иранское крыло РПК, обратилась к иранским азербайджанцам и их организациям с призывом к «объединению» перед лицом продолжающейся войны.

PJAK подчеркнула важность создания «совместных гражданских институтов для противодействия потенциальным угрозам» и заявила о своей готовности к сотрудничеству с азербайджанскими демократическими организациями.

Отметим, что ранее PJAK и другие курдские организации, действующие на севере Ирака, выразили поддержку военной операции, начатой Израилем против Ирана, и заявили о готовности воевать на стороне еврейского государства.

О чем курды из PJAK просят южных азербайджанцев?

Отношения между этническими курдами и азербайджанцами в Иране традиционно остаются напряженными. В последние годы иранские власти систематически переселяли курдов на территории, населенные азербайджанцами, с целью изменения этнического состава Южного Азербайджана. В частности, ранее имели место случаи нападений боевиков PJAK на азербайджанские деревни в приграничных с Турцией районах, в ходе которых местных жителей изгоняли из их домов.

Теперь же PJAK призывает азербайджанцев оставить все противоречия в прошлом и объединиться «во имя общих интересов». В заявлении иранского крыла террористической организации говорится, что после начала войны между Израилем и Ираном эскалация на Ближнем Востоке вышла на новый этап.

«Несомненно, война такого масштаба окажет историческое и долгосрочное влияние на судьбу и будущее иранского народа. Это в равной степени касается как курдского, так и азербайджанского тюркского народов. Из-за географической близости курдов и азербайджанских тюрков в таких районах, как Урмия, война и связанные с ней события будут иметь серьезные последствия для обоих народов», — отмечается в заявлении PJAK.

Южные азербайджанцы не реагируют

В заявлении вооруженной курдской группировки также говорится, что они готовы «объединиться на пути свободы со всеми демократическими организациями азербайджанцев»:

«Мы, Партия свободной жизни Курдистана, обращаемся к азербайджанским тюркам: вы — наши сестры и братья. Будьте уверены, что с нашей стороны вам ничто не угрожает. В эти опасные времена, когда война распространяется повсюду, мы полностью привержены тому, чтобы не допустить причинения вам какого-либо вреда. Потому что, по нашему мнению, свобода и реализация прав курдского и азербайджанского тюркского народов глубоко связаны с характером отношений между ними».

Следует отметить, что курдские сепаратистские организации Ирана — PJAK, «Комала», PAK (Партия свободы Курдистана), PDKI (Демократическая партия иранских курдов) — в основном базируются в иракской провинции Эрбиль, на приграничных с Ираном территориях. Из всех этих организаций лишь PJAK сохраняет определенное присутствие на территории Ирана: вооруженные формирования организации действуют в горных районах, расположенных на стыке иранской границы с Турцией и Ираком.

В свою очередь, и среди курдских группировок отсутствует консолидация: все они занимают диаметрально противоположные позиции в отношении будущего Ирана. С другой стороны, в свете активизации курдских сепаратистских организаций, азербайджанская общественность проявляет пассивность и не выражает стремления к кооптации усилий с курдскими активистами.

Американцы и израильтяне советуют иранским курдам воспользоваться опытом Иракского и Сирийского Курдистана

Вашингтонский Институт исследований СМИ Ближнего Востока (MEMRI — Middle East Media Research Institute) пишет, что иранские курдские организации могут воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы, опираясь на опыт сирийских курдов, начать вооруженную борьбу за провозглашение собственной автономии.

«Создание автономного или федерального региона в Иранском Курдистане является реалистичной перспективой в свете текущих событий. Это требует от курдских движений объединения своих военных усилий, координации с Соединенными Штатами и даже установления каналов связи с Израилем. В этом отношении опыт Отрядов народной самообороны (ОНС), которые стали основой Сирийских демократических сил (СДС) в партнерстве с международной коалицией, служит соответствующей моделью», — отмечает MEMRI.

В статье также указывается, что главной преградой для создания иранскими курдами де-факто автономии, по аналогии с ситуацией в Сирии, может стать Турция. Поэтому, как подчеркивает MEMRI, Израиль и западные государства должны направить Анкаре «четкое предупреждение воздержаться от действий, направленных на защиту иранского режима».

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