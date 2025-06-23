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Израиль продолжает истреблять иранских ядерщиков
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Израиль продолжает истреблять иранских ядерщиков

НАТО обещает Украине много оружия

19:08 820

Североатлантический альянс должен продолжать поддерживать Украину по тем потребностям, которые у нее имеются по обороне, и государства-члены организации согласовали выделение Киеву 35 млрд евро, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Наша поддержка и защита Украины будет нерушима и не прекратится. Европейские и канадские союзники уже обязались - мы можем сейчас об этом говорить - предоставить 35 млрд евро помощи Украине до конца года», - сообщил Рютте в понедельник на пресс-конференции в Гааге, где 24-25 июня состоится саммит НАТО.

«Вначале эта цифра должна была составить всего 20 млрд евро, но сейчас уже согласовано 35 млрд. Поэтому мы вновь подтверждаем нашу текущую поддержку Украине», - напомнил генсек.

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