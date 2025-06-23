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Израиль продолжает истреблять иранских ядерщиков
Новость дня
Израиль продолжает истреблять иранских ядерщиков

Лариджани готовится сместить Хаменеи?

ОБНОВЛЕНО 19:39
19:39 1318

По данным иранского оппозиционного сайта IranWire, ключевые фигуры Ирана — бывший президент Хасан Рухани, экс-спикер парламента Али Лариджани и его брат, бывший глава судебной власти Садек Лариджани — пытались выйти на связь с верховным лидером Али Хаменеи, но безуспешно. Хаменеи полностью изолирован, и доступ к нему имеет лишь узкий круг приближённых.

Сообщается, что Али Лариджани уже готовит себя к роли преемника и хочет представить себя как «спасителя» страны после ухода Хаменеи. У него есть административный, политический и военный опыт, а также связи с религиозными кругами, что может укрепить его позиции в переходный период.

На фоне растущих кризисов внутри страны обсуждение будущего Ирана после Хаменеи выходит на первый план — даже среди высших эшелонов власти.

*** 18:57 

Неизвестный расстрелял двух судей Верховного суда Ирана в центре Тегерана, пишут зарубежные СМИ.

Представитель ЦАХАЛ тем временем на фарси предупредил жителей Тегерана об ударах по военным объектам в ближайшие дни.

Среди целей - центры производства оружия, военные базы и учреждения безопасности.

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