Лариджани готовится сместить Хаменеи?

По данным иранского оппозиционного сайта IranWire, ключевые фигуры Ирана — бывший президент Хасан Рухани, экс-спикер парламента Али Лариджани и его брат, бывший глава судебной власти Садек Лариджани — пытались выйти на связь с верховным лидером Али Хаменеи, но безуспешно. Хаменеи полностью изолирован, и доступ к нему имеет лишь узкий круг приближённых.
Сообщается, что Али Лариджани уже готовит себя к роли преемника и хочет представить себя как «спасителя» страны после ухода Хаменеи. У него есть административный, политический и военный опыт, а также связи с религиозными кругами, что может укрепить его позиции в переходный период.
На фоне растущих кризисов внутри страны обсуждение будущего Ирана после Хаменеи выходит на первый план — даже среди высших эшелонов власти.
*** 18:57
Неизвестный расстрелял двух судей Верховного суда Ирана в центре Тегерана, пишут зарубежные СМИ.
Представитель ЦАХАЛ тем временем на фарси предупредил жителей Тегерана об ударах по военным объектам в ближайшие дни.
Среди целей - центры производства оружия, военные базы и учреждения безопасности.