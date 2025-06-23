Украина производит сверхзвуковые ракеты вдвое мощнее ATACMS

Украина официально начала массовое производство собственной баллистической ракеты малой дальности «Сапсан», которая в прошлом месяце впервые была использована в бою. Ракета поразила российскую военную цель на расстоянии около 300 км. Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал в интервью The Times.

Боевая часть «Сапсана» содержит 480 кг взрывчатки — более чем вдвое мощнее американской ATACMS. Кроме того, «Сапсан» способен развивать скорость, в пять раз превышающую скорость звука.

Хотя официальная дальность полета украинской ракеты засекречена, по оценкам экспертов, она может достигать до 500 км. Это позволяет потенциально наносить удары по глубоким тыловым позициям противника, в частности даже по Москве, которая расположена примерно на таком расстоянии от украинской границы.

На вопрос журналиста, способна ли ракета «Сапсан» достать до столицы РФ, глава Офиса президента Андрей Ермак ответил: «У нас все идет очень хорошо. Думаю, мы сможем удивить наших врагов еще не раз».

Он также воздержался от прямого ответа относительно возможности поражения всей территории РФ — от Камчатки до Калининграда — после успешной операции «Паутина».

«Мы точно умеем удивлять мир», — добавил Ермак, — «Это не такая уж и плохая привычка. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Давайте на этом и остановимся».