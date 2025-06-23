Пашинян устроил сатанинский обряд?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оказался в центре очередного скандала, связанного с его отношениями с Армянской апостольской церковью.

Конфликт, разгоревшийся в мае-июне 2025 года, привлек внимание общественности из-за резких высказываний премьера в адрес духовенства. На фоне этих событий в сети появилось видео, которое вызвало новые вопросы о действиях Пашиняна.

В конце мая Пашинян публично раскритиковал католикоса всех армян Гарегина II, обвинив его в нарушении обета безбрачия и наличии внебрачного ребенка. Эти обвинения вызвали широкий резонанс в армянском обществе.

Кроме того, премьер-министр выступил с резкими заявлениями в адрес других представителей церкви, в том числе архиепископа, которого он обвинил в неподобающих личных связях. В Армении их считают необоснованными. В ответ церковь назвала заявления Пашиняна попыткой подорвать ее авторитет и нарушением национальных традиций.

Конфликт между премьер-министром и духовенством обострил общественные дебаты, особенно в преддверии парламентских выборов 2026 года. Нападки Пашиняна в армянском обществе воспринимаются как вызов национальным ценностям. 22 июня в сети появилось видео, на котором, как утверждается, Пашинян участвует в ритуале, напоминающем сатанинскую церемонию.

На записи человек, похожий на премьер-министра Армении, одетый в красную мантию, стоит перед горящим крестом, украшенным портретами видных представителей Армянской церкви: архиепископа Баграта Галстаняна, католикоса Гарегина II и главы Ширакской епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна. Именно этих представителей армянского духовенства Пашинян ранее критиковал.