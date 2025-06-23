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Израиль продолжает истреблять иранских ядерщиков
Новость дня
Израиль продолжает истреблять иранских ядерщиков

Трамп резко ответил Медведеву

20:02 3223

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что некоторые страны были бы готовы передать Ирану ядерное оружие.

«Слышал ли я, как бывший президент Медведев из России небрежно произнес «N-слово» (имеется в виду слово nuclear) и сказал, что он и другие страны будут поставлять ядерные боеголовки Ирану? Он действительно это сказал, или это просто плод моего воображения? Если он это сказал и, если это подтвердится, пожалуйста, дайте мне знать сразу», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп также заявил о запуске 30 ракет c ядерных подводных лодок США. По его словам, все они достигли своих целей. Трамп назвал их «самым мощным и смертоносным» вооружением за все время. Он добавил, что оборудование ядерных подводных лодок США на 20 лет опережают уровень остальных стран.

22 июня Медведев написал в своем Telegram-канале, что ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект.

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