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Израиль продолжает истреблять иранских ядерщиков
Новость дня
Израиль продолжает истреблять иранских ядерщиков

Как нидерландцы оказались в Астаре?

20:04 1417

Нидерланды поблагодарили Азербайджан за содействие в безопасной эвакуации своих граждан из Ирана.

«Нидерланды выражают искреннюю признательность властям Азербайджана за постоянную поддержку в обеспечении безопасного транзита граждан из Ирана через пограничный пункт Астара», - говорится в публикации посольства королевства в Баку в соцсети Х.

Сотрудники посольства Германии сегодня вновь находились на пограничном пункте Астара для оказания поддержки гражданам Европейского союза, эвакуированным из Ирана в Азербайджан. Посольство Германии также поблагодарило Азербайджан за поддержку.

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