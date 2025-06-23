Как нидерландцы оказались в Астаре?

Нидерланды поблагодарили Азербайджан за содействие в безопасной эвакуации своих граждан из Ирана.

«Нидерланды выражают искреннюю признательность властям Азербайджана за постоянную поддержку в обеспечении безопасного транзита граждан из Ирана через пограничный пункт Астара», - говорится в публикации посольства королевства в Баку в соцсети Х.

Сотрудники посольства Германии сегодня вновь находились на пограничном пункте Астара для оказания поддержки гражданам Европейского союза, эвакуированным из Ирана в Азербайджан. Посольство Германии также поблагодарило Азербайджан за поддержку.