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Израиль продолжает истреблять иранских ядерщиков
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Израиль продолжает истреблять иранских ядерщиков

Мародеры в России убили начальника военной полиции

20:09 1560

В Суджанском районе Курской области «при попытке задержать мародеров» погиб начальник военной полиции Алексей Жаров, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. По его словам, убийство произошло 22 июня, подозреваемые задержаны. Других подробностей о них он не привел.

Местные СМИ пишут, что вооруженные мародеры открыли огонь по группе военных полицейских под Суджей, убив Жарова в ходе перестрелки. Хинштейн призвал представить его к награде посмертно.

Депутат Курской областной Думы Алексей Золотарев рассказал, что Жаров постоянно помогал жителям, которые оставались в приграничье, несмотря на боевые действия. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа призвал по всей строгости наказать виновных в убийстве. «Против таких людей необходимо самым суровым образом принимать действия в соответствии с законом», — подчеркнул он.

Хинштейн объявил о создании патрулей для борьбы с мародерами в Курской области в феврале 2025 года. Он говорил, что сотрудники военной полиции и регионального управления МВД будут следить за обстановкой в ряде районов даже ночью.

Дома в приграничных территориях области начали грабить после того, как местные жители были вынуждены эвакуироваться из-за боевых действий. По словам беженцев и очевидцев, это делали российские военные, которые также угоняли автомобили и убивали домашних собак, охранявших имущество хозяев. Люди отправляли коллективное письмо президенту Владимиру Путину и Минобороны с просьбой принять меры, но эффекта оно не возымело.

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