Украинцы поразили ключевую для российской армии нефтебазу

Украинские военные в ночь на понедельник, 23 июня, нанесли удар по нефтебазе «Комбинат «Атлас», что в Ростовской области России.

«В рамках снижения наступательных возможностей противника, в ночь на 23 июня подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с Ракетными войсками и артиллерией, нанесли поражение по нефтебазе «Комбинат «Атлас», что в Ростовской области», - сообщили в Генштабе ВСУ.

По данным ведомства, комбинат используется для обеспечения горюче-смазочными материалами военных подразделений РФ, которые дислоцированы на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

«Сейчас подтверждено достижение наших средств поражения района цели, там зафиксирован пожар. Результаты огневого поражения уточняются.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины», - подчеркнули в ведомстве.