USD 1.7000
EUR 1.9536
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Израиль продолжает истреблять иранских ядерщиков
Новость дня
Израиль продолжает истреблять иранских ядерщиков

Украинцы поразили ключевую для российской армии нефтебазу

20:25 1421

Украинские военные в ночь на понедельник, 23 июня, нанесли удар по нефтебазе «Комбинат «Атлас», что в Ростовской области России.

«В рамках снижения наступательных возможностей противника, в ночь на 23 июня подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с Ракетными войсками и артиллерией, нанесли поражение по нефтебазе «Комбинат «Атлас», что в Ростовской области», - сообщили в Генштабе ВСУ.

По данным ведомства, комбинат используется для обеспечения горюче-смазочными материалами военных подразделений РФ, которые дислоцированы на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

«Сейчас подтверждено достижение наших средств поражения района цели, там зафиксирован пожар. Результаты огневого поражения уточняются.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины», - подчеркнули в ведомстве.

Что курды предложили Южному Азербайджану?
Что курды предложили Южному Азербайджану? о развитии ситуации
18:58 4891
Хомейни возвращается
Хомейни возвращается по версии Reuters
17:46 6123
Трамп резко ответил Медведеву
Трамп резко ответил Медведеву
20:02 3234
Украина производит сверхзвуковые ракеты вдвое мощнее ATACMS
Украина производит сверхзвуковые ракеты вдвое мощнее ATACMS
19:20 2721
НАТО обещает Украине много оружия
НАТО обещает Украине много оружия
19:08 2069
Али Асадов и Кабмин идут штурмовать новые высоты
Али Асадов и Кабмин идут штурмовать новые высоты
18:54 2288
Угроза базе НАТО. Так азербайджанец или британец?
Угроза базе НАТО. Так азербайджанец или британец? новые подробности
15:13 5149
Поскользнулся Буш. Упадет и Трамп
Поскользнулся Буш. Упадет и Трамп наша корреспонденция
18:16 3055
Как искусственный интеллект может защитить энергетическую инфраструктуру Азербайджана
Как искусственный интеллект может защитить энергетическую инфраструктуру Азербайджана эксперт по инновациям Эльшан Мусаев представляет новый проект + ВИДЕО
14:50 1956
Иран впервые ударил по Израилю баллистической ракетой Qadr H
Иран впервые ударил по Израилю баллистической ракетой Qadr H видео; обновлено 16:26
16:26 14124
Неожиданное послание Израиля Ирану
Неожиданное послание Израиля Ирану
15:32 7161

ЭТО ВАЖНО

Что курды предложили Южному Азербайджану?
Что курды предложили Южному Азербайджану? о развитии ситуации
18:58 4891
Хомейни возвращается
Хомейни возвращается по версии Reuters
17:46 6123
Трамп резко ответил Медведеву
Трамп резко ответил Медведеву
20:02 3234
Украина производит сверхзвуковые ракеты вдвое мощнее ATACMS
Украина производит сверхзвуковые ракеты вдвое мощнее ATACMS
19:20 2721
НАТО обещает Украине много оружия
НАТО обещает Украине много оружия
19:08 2069
Али Асадов и Кабмин идут штурмовать новые высоты
Али Асадов и Кабмин идут штурмовать новые высоты
18:54 2288
Угроза базе НАТО. Так азербайджанец или британец?
Угроза базе НАТО. Так азербайджанец или британец? новые подробности
15:13 5149
Поскользнулся Буш. Упадет и Трамп
Поскользнулся Буш. Упадет и Трамп наша корреспонденция
18:16 3055
Как искусственный интеллект может защитить энергетическую инфраструктуру Азербайджана
Как искусственный интеллект может защитить энергетическую инфраструктуру Азербайджана эксперт по инновациям Эльшан Мусаев представляет новый проект + ВИДЕО
14:50 1956
Иран впервые ударил по Израилю баллистической ракетой Qadr H
Иран впервые ударил по Израилю баллистической ракетой Qadr H видео; обновлено 16:26
16:26 14124
Неожиданное послание Израиля Ирану
Неожиданное послание Израиля Ирану
15:32 7161
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться