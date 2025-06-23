Спецпосланник Трампа рассказал, о чем беседовал с Лукашенко

Спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил в соцсети Х, что на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко обсудил войну России против Украины.

Келлог в соцсети X напомнил, что американская делегация встретилась с Лукашенко и его командой в Минске. В результате диалога удалось договориться об освобождении 14 политических заключенных из шести стран, включая Японию и Польшу.

«Я обсудил войну между Россией и Украиной и то, как президент Дональд Трамп прилагает все усилия, чтобы остановить войну и положить конец убийствам. Президент Трамп продолжает укреплять мир силой», - добавил он.