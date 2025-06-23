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Израиль продолжает истреблять иранских ядерщиков
Новость дня
Израиль продолжает истреблять иранских ядерщиков

Иран рассказал, сколько готов воевать с Израилем

20:32 1634

Иран полагает, что конфликт с Израилем и его союзниками «может затянуться на два года», Тегеран «готов к подобному развитию событий». Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного иранского чиновника.

По мнению иранских властей, призывы к временному прекращению боевых действий являются ни чем иным, как «отвлекающим маневром с целью оценки готовности Ирана продолжать войну». «Моральный дух высокий, и требование иранского народа ударить по Израилю беспрецедентно», - приводит телеканал слова источника.

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