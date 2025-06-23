Путин потребовал больше ядерных ракет

Москва планирует уделить «особое внимание» ядерной триаде в ходе технической модернизации армии в рамках новой масштабной госпрограммы вооружений. Об этом в понедельник на встрече с выпускниками военных вузов сообщил президент России Владимир Путин.

«В Ракетные войска стратегического назначения будут поставлены современные комплексы «Ярс», а авиационную составляющую стратегических ядерных сил уже в текущем году пополнят модернизированные ракетоносцы Ту-160М», — перечислил Путин.

Кроме того, по словам российского президента, разворачивается серийное производство баллистических ракет «Орешник», которые, как заявил Путин, «хорошо себя зарекомендовали себя в боевых условиях».

На масштабные инвестиции в армию и оружие, которые уже съедают треть федерального бюджета, Россию, по словам Путина, толкают Запад и НАТО. «На ближайшем саммите НАТО планируется объявить о начале масштабной программы по дальнейшему наращиванию возможностей альянса. Из этого ясно, кто на самом деле провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений», — сказал Путин.

Он добавил, что поскольку геополитическая напряженность в мире растет, Россия будет принимать «адекватные меры» для обеспечения своей безопасности и укреплять армию как «гарантию суверенитета».