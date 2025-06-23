Самолет AZAL развернулся над Кипром и летит обратно в Баку

По данным сервиса Flightradar24, рейс AHY8205 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший по маршруту Баку – Даммам (Саудовская Аравия), развернулся в небе над восточным Средиземноморьем, в районе Кипра, и в настоящий момент направляется обратно в Баку.

Причины изменения маршрута пока официально не объявлены. Однако разворот произошёл на фоне обострения обстановки в регионе Персидского залива, в частности, после ракетного удара Ирана по авиабазе США Аль-Удейд в Катаре и временного закрытия воздушного пространства над рядом стран, включая Катар, Бахрейн и, по некоторым данным, ОАЭ.

Отметим, что расстояние от саудовского города Даммам до Бахрейна составляет около 55 км, а до границы Катара — около 135 км.