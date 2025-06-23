USD 1.7000
EUR 1.9536
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Израиль продолжает истреблять иранских ядерщиков
Новость дня
Израиль продолжает истреблять иранских ядерщиков

Самолет AZAL развернулся над Кипром и летит обратно в Баку

23:05 416

По данным сервиса Flightradar24, рейс AHY8205 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший по маршруту Баку – Даммам (Саудовская Аравия), развернулся в небе над восточным Средиземноморьем, в районе Кипра, и в настоящий момент направляется обратно в Баку.

Причины изменения маршрута пока официально не объявлены. Однако разворот произошёл на фоне обострения обстановки в регионе Персидского залива, в частности, после ракетного удара Ирана по авиабазе США Аль-Удейд в Катаре и временного закрытия воздушного пространства над рядом стран, включая Катар, Бахрейн и, по некоторым данным, ОАЭ.

Отметим, что расстояние от саудовского города Даммам до Бахрейна составляет около 55 км, а до границы Катара — около 135 км.

Поскользнулся Буш. Упадет и Трамп
Поскользнулся Буш. Упадет и Трамп наша корреспонденция; все еще актуально
18:16 3923
Что курды предложили Южному Азербайджану?
Что курды предложили Южному Азербайджану? о развитии ситуации
18:58 7156
Хомейни возвращается
Хомейни возвращается по версии Reuters
17:46 7799
Медведев испугался Трампа
Медведев испугался Трампа ОБНОВЛЕНО 22:12
22:12 6733
Украина производит сверхзвуковые ракеты вдвое мощнее ATACMS
Украина производит сверхзвуковые ракеты вдвое мощнее ATACMS
19:20 4099
НАТО обещает Украине много оружия
НАТО обещает Украине много оружия
19:08 2923
Али Асадов и Кабмин идут штурмовать новые высоты
Али Асадов и Кабмин идут штурмовать новые высоты
18:54 3228
Угроза базе НАТО. Так азербайджанец или британец?
Угроза базе НАТО. Так азербайджанец или британец? новые подробности
15:13 5519
Как искусственный интеллект может защитить энергетическую инфраструктуру Азербайджана
Как искусственный интеллект может защитить энергетическую инфраструктуру Азербайджана эксперт по инновациям Эльшан Мусаев представляет новый проект + ВИДЕО
14:50 2140
Иран впервые ударил по Израилю баллистической ракетой Qadr H
Иран впервые ударил по Израилю баллистической ракетой Qadr H видео; обновлено 16:26
16:26 14718
Неожиданное послание Израиля Ирану
Неожиданное послание Израиля Ирану
15:32 7962

ЭТО ВАЖНО

Поскользнулся Буш. Упадет и Трамп
Поскользнулся Буш. Упадет и Трамп наша корреспонденция; все еще актуально
18:16 3923
Что курды предложили Южному Азербайджану?
Что курды предложили Южному Азербайджану? о развитии ситуации
18:58 7156
Хомейни возвращается
Хомейни возвращается по версии Reuters
17:46 7799
Медведев испугался Трампа
Медведев испугался Трампа ОБНОВЛЕНО 22:12
22:12 6733
Украина производит сверхзвуковые ракеты вдвое мощнее ATACMS
Украина производит сверхзвуковые ракеты вдвое мощнее ATACMS
19:20 4099
НАТО обещает Украине много оружия
НАТО обещает Украине много оружия
19:08 2923
Али Асадов и Кабмин идут штурмовать новые высоты
Али Асадов и Кабмин идут штурмовать новые высоты
18:54 3228
Угроза базе НАТО. Так азербайджанец или британец?
Угроза базе НАТО. Так азербайджанец или британец? новые подробности
15:13 5519
Как искусственный интеллект может защитить энергетическую инфраструктуру Азербайджана
Как искусственный интеллект может защитить энергетическую инфраструктуру Азербайджана эксперт по инновациям Эльшан Мусаев представляет новый проект + ВИДЕО
14:50 2140
Иран впервые ударил по Израилю баллистической ракетой Qadr H
Иран впервые ударил по Израилю баллистической ракетой Qadr H видео; обновлено 16:26
16:26 14718
Неожиданное послание Израиля Ирану
Неожиданное послание Израиля Ирану
15:32 7962
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться