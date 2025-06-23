Как «Моссад» унижает командиров КСИР

The Washington Post опубликовала аудиофайл, в котором, по утверждениям источников, агенты израильской разведки «Моссад» напрямую связались с 20 высокопоставленными командирами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и предъявили ультиматум: у них есть 12 часов, чтобы либо записать видео с отказом от поддержки Исламской Республики и покинуть страну, либо они и их семьи станут целями «физического устранения».

На записи, по данным издания, слышны унизительные выражения в адрес офицеров КСИР — одного из них агент называет «жалким» (bədbəxt) и насмехается над непониманием им ситуации. Один из командиров даже спрашивает, куда отправить видео, и получает ответ — в Telegram, на что агент с усмешкой отказывается передавать номер.

Эта утечка, отмечает WP, указывает на серьезный кризис внутри системы безопасности Ирана и растущее давление со стороны зарубежных спецслужб. Неизвестно, скольким из фигурантов удалось покинуть страну.