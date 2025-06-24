Зеленский и Стармер поговорили об «Орешнике»

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Лондон встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Как сообщил Зеленский в своем Telegram-канале, стороны обсудили расширение санкционного давления на Россию, в частности на энергетический и банковский секторы, теневой флот, поставщиков компонентов двойного назначения, а также всех, кто причастен к производству комплекса «Орешник».

Отдельное внимание в переговорах было уделено вопросам оборонного сотрудничества. По словам украинского президента, достигнута договоренность о совместном производстве дронов-перехватчиков и беспилотников дальнего радиуса действия, а также об усилении украинской системы противовоздушной обороны.

Как сообщает The Independent, в ходе визита Зеленский и Стармер встретились с украинскими военнослужащими, проходящими подготовку в рамках британской операции «Интерфлекс». На этой встрече лидеры официально объявили о запуске нового формата военного партнерства.

«Я очень горжусь тем, что сегодня днем мы можем объявить о соглашении о совместном военном производстве, первом в своем роде для Украины и Великобритании. Оно станет огромным шагом вперед в нашем вкладе и символизирует не только нашу совместную работу в этом конфликте, но и 100-летнее соглашение, которое мы заключили», — заявил британский премьер.

Согласно достигнутым договоренностям, соглашение обеспечит Великобритании доступ к украинским оборонным технологиям, что позволит британским компаниям масштабировать производство военной техники. Украина, в свою очередь, сможет увеличить поставки беспилотников на фронт. Первые контракты между оборонными предприятиями сторон ожидаются в ближайшие недели.