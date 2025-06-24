Европа превращается в военный проект

Восемьдесят лет, в течение которых Европа, пережившая две мировые войны, постепенно выстраивала себя как место, где больше не будет войн, остались позади, а с ними и ощущение спокойной защищенности. С недавних пор европейцы не на шутку обеспокоились своей безопасностью и прониклись идеей подготовки к возможной войне. Большая заслуга в этом принадлежит двум людям: Владимиру Путину и Дональду Трампу. Один порядком напугал, второй утвердил в этом страхе. Европейский совет по международным отношениям (ECFR) провел масштабное очередное исследование в 12 странах, которое выявило разительный сдвиг в настроениях европейцев. 70% датчан и поляков, 57% британцев выступают за увеличение оборонных расходов. Высока поддержка этого шага в Германии (47%), в Испании (46%), во Франции (45%), и везде эта доля выше, чем тех, кто против. За исключением Италии. Там лишь 17% поддерживают рост трат на оборону, а 57% - против.

Довольно неожиданно в ряде европейских стран положительно относятся к такой обычно непопулярной мере, как обязательный армейский призыв. Во Франции это нравится 62% опрошенных, в Германии - 53%, в Польше - 51%. В Польше, Португалии и Испании больше половины опрошенных заявили, что их страны должны иметь собственные ядерные силы сдерживания, не полагаясь на США. Эта идея популярна везде, кроме Италии и Венгрии. Именно то, что на Штаты нельзя больше полагаться, как еще несколько лет назад, вынуждает европейцев с настоящим опасением задумываться о возможной агрессии России. Если нельзя больше рассчитывать на вчерашнего главного гаранта безопасности, нужно срочно наращивать собственные оборонные возможности, вплоть до ядерных, - мысль, которая совсем недавно показалась бы большинству просто дикой. Комментируя результаты исследования ECFR, директор организации Марк Леонард и глава Центра либеральных стратегий Иван Крастев пишут, что сохраняющаяся на высоком уровне поддержка европейцами Украины в ее борьбе с российской агрессией связана не только с чувством солидарности, но и с тем, что украинская армия воспринимается как замена американской армии в качестве защиты от угрозы с востока. То, что Дональд Трамп отнял у европейцев их привычное чувство безопасности, не могло не сказаться на отношении к нему. Во всех странах, где прошел опрос, кроме Венгрии и Румынии, большинство респондентов заявили, что победа Трампа на выборах имеет отрицательные последствия для американских граждан, для стран, где проводился опрос, и для мира во всем мире. Что интересно, о том, что Трамп плох для американцев, считает изрядная доля приверженцев праворадикальных партий, чье руководство ориентируется на Трампа: 34% среди сторонников немецкой «Альтернативы для Германии», 28% во французском Национальном объединении и 31% в британской Партии реформ. В целом среди британцев лишь 12% считают, что Трамп – хороший выбор для американцев.