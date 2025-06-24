Рейтинг Трампа скатился до минимума

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до самого низкого уровня с начала второго срока, сообщает Reuters со ссылкой на данные опроса.

Согласно опросу, уровень поддержки Дональда Трампа снизился до 41%, тогда как в начале июня он составлял 42%. Как отмечает агентство, это самый низкий рейтинг американского лидера с начала второго срока. Трамп неоднократно заявлял, что не верит опросам, показывающим снижение его популярности.

На этом фоне представитель Белого дома сообщил изданию Axios, что текущая цель Трампа – положить конец ирано-израильской войне, и он планирует ясно донести это послание до премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Мы хотим соглашения и не хотим больше войны», – сказал чиновник.