Прокси-армии не знают, что делать

Совместная израильско-американская атака по объектам ИРИ оставила проиранские вооруженные структуры, входящие в «ось сопротивления», в состоянии стратегической неопределенности. Даже после того, как Иран нанес ракетные удары по американским базам в Катаре и Ираке… Ключевая особенность текущего момента заключается в полной зависимости этих группировок от централизованной командной структуры, представленной высшим руководством Ирана. Верховный лидер Али Хаменеи, являющийся не только политическим, но и символическим центром принятия решений, сейчас фактически изолирован. По данным агентства Reuters со ссылкой на источники в ЦРУ, коммуникации рахбара с окружением ограничены рукописными сообщениями, передаваемыми через посредников, что создает среди лояльных к Тегерану вооруженных формирований информационный вакуум и оперативный ступор.

Наиболее показательна в этом контексте ситуация в Ираке. Несмотря на переведенную в состояние готовности инфраструктуру, проиранские шиитские группировки в этой стране не предпринимают активных шагов, ожидая разрешения из центра. Издание Al-Akhbar со ссылкой на источники в Багдаде подтверждает, что все логистические и военные приготовления завершены, но ополченцы открыто заявляют, что не начнут действий без прямого приказа от командования оси. Это подчеркивает их структурную зависимость от иранской директивы, в то время как власти Ирака и аналитики предупреждают о риске масштабной эскалации, включая возможное американское вмешательство по всей территории страны. Официальный Багдад передал шиитским ополченцам предостережения, настаивая на сдержанности и недопущении втягивания страны в новую региональную войну. Аналогичный процесс разворачивается в Ливане, где «Хезболла», несмотря на идеологическую близость к Ирану, пока воздерживается от немедленного вмешательства. Как сообщает саудовская газета Asharq Al-Awsat, руководство организации после американских ударов по Ирану ограничилось пространным осуждением без явных обязательств к военным действиям. Внутреннее политическое давление на «Хезболлу» также усиливается. Йеменские хуситы, ранее активно действовавшие в акватории Красного моря, также перешли в фазу ожидания. Представитель движения «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Бухайти в интервью газете Al-Quds Al-Arabi подтвердил, что любые удары по американским или союзным целям возможны только после согласования с Тегераном. Он прямо заявил, что «все решения принимаются в Иране».