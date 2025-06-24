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Экс-помощница Байдена обвинила Пашиняна в гонениях христиан

01:24 764

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид, комментируя арест армянского предпринимателя Самвела Карапетяна, назвала происходящее «шокирующим примером нападок на христиан».

«Еще один шокирующий пример нападок на христиан, которые подвергают риску их свободу исповедовать свою веру», - написала Рид в соцсети X.

Она процитировала заявление Армянской апостольской церкви, в котором преследование Карапетяна именуется «проявлением антицерковных действий (премьер-министра Армении Никола) Пашиняна».

Самвел Карапетян, российский предприниматель армянского происхождения, президент группы компаний «Ташир», был арестован 18 июня 2025 года в Ереване в рамках уголовного дела о публичных призывах к захвату власти.

Арест вызвал широкий резонанс в армянском обществе и за рубежом. Часть армянской диаспоры России назвала действия армянских властей «правовым беспределом».

Тара Рид — бывшая помощница Джо Байдена, работавшая в его сенатском офисе в начале 1990-х годов. В 2020 году, во время президентской кампании Байдена, она выступила с обвинением в сексуальном насилии, которое якобы произошло в 1993 году. По ее словам, тогдашний сенатор Байден прижал ее к стене и проник в нее пальцами без согласия.

Тара Рид утверждала, что подала официальную жалобу в Сенат, но ни копии жалобы, ни упоминаний о ней найдено не было. Байден публично отрицал обвинения и заявлял, что ничего подобного не происходило. Более 50 бывших сотрудников Байдена заявили, что не слышали ни о каком подобном инциденте. Некоторые из коллег Рид утверждали, что она была уволена из-за проблем с дисциплиной и ненадлежащей работой.

В мае 2023 года Тара Рид неожиданно уехала в Россию. В эфире российского телевидения она заявила, что просит политическое убежище и чувствует себя в безопасности только там. Она поблагодарила российские власти за прием и сообщила о намерении получить гражданство.

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