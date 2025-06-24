Экс-помощница Байдена обвинила Пашиняна в гонениях христиан

«Еще один шокирующий пример нападок на христиан, которые подвергают риску их свободу исповедовать свою веру», - написала Рид в соцсети X.

Она процитировала заявление Армянской апостольской церкви, в котором преследование Карапетяна именуется «проявлением антицерковных действий (премьер-министра Армении Никола) Пашиняна».

Самвел Карапетян, российский предприниматель армянского происхождения, президент группы компаний «Ташир», был арестован 18 июня 2025 года в Ереване в рамках уголовного дела о публичных призывах к захвату власти.

Арест вызвал широкий резонанс в армянском обществе и за рубежом. Часть армянской диаспоры России назвала действия армянских властей «правовым беспределом».

Тара Рид — бывшая помощница Джо Байдена, работавшая в его сенатском офисе в начале 1990-х годов. В 2020 году, во время президентской кампании Байдена, она выступила с обвинением в сексуальном насилии, которое якобы произошло в 1993 году. По ее словам, тогдашний сенатор Байден прижал ее к стене и проник в нее пальцами без согласия.

Тара Рид утверждала, что подала официальную жалобу в Сенат, но ни копии жалобы, ни упоминаний о ней найдено не было. Байден публично отрицал обвинения и заявлял, что ничего подобного не происходило. Более 50 бывших сотрудников Байдена заявили, что не слышали ни о каком подобном инциденте. Некоторые из коллег Рид утверждали, что она была уволена из-за проблем с дисциплиной и ненадлежащей работой.

В мае 2023 года Тара Рид неожиданно уехала в Россию. В эфире российского телевидения она заявила, что просит политическое убежище и чувствует себя в безопасности только там. Она поблагодарила российские власти за прием и сообщила о намерении получить гражданство.