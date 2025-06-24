Иранская оппозиция заявляет: Нетаньяху и Хаменеи, чума на оба ваших дома!

Попытка использовать иранских оппозиционеров в противостоянии с Тегераном не принесла ожидаемого результата. Напротив, многие из них осудили действия Израиля и обвинили сионистское государство в подрыве собственных стратегий, направленных на смену режима в Иране. Речь не о таких маргинальных фигурах, как Реза Пехлеви — сын последнего шаха, проживающий в Соединенных Штатах и продолжающий представлять себя в качестве будущего лидера Ирана. Под настоящими диссидентами следует понимать тех граждан Исламской Республики, кто в течение многих лет ведет борьбу с иранским режимом, накапливая политический вес и получая признание на Западе.

Одной из наиболее влиятельных иранских оппозиционерок, проживающих в США, является журналистка Масих Алинежад, которая прямо заявила: «Израиль разрушил наши планы. Премьер-министр Нетаньяху должен был дождаться новой волны массовых протестов и забастовок внутри страны, а уже затем действовать в координации с иранской оппозицией». Алинежад убеждена, что удары Израиля перечеркнули надежды оппозиции на смену власти и фактически отсрочили падение режима аятолл на 15–20 лет. Таким образом, несмотря на многолетнюю оппозиционную деятельность, Алинежад выступила с критикой Израиля, фактически оказавшись в одном ряду с официальным Тегераном, несколько раз устраивавшим покушения на ее жизнь. Напомним, Масих Алинежад покинула Иран около пятнадцати лет назад. Она сотрудничает с радиостанцией «Голос Америки», а иранским гражданам, заподозренным во взаимодействии с ней, грозит до десяти лет тюрьмы.

С осуждением в адрес Израиля выступил и известный иранский кинорежиссер Джафар Панахи, который назвал израильские удары в публикации в Instagram «абсолютно неприемлемыми» и подчеркнул: «Израиль атаковал Иран и должен предстать перед международным судом как военный агрессор». При этом Панахи не поддерживает действующую иранскую власть, отмечая, что она «не обладает ни волей, ни легитимностью для эффективного управления страной и преодоления кризисов», одновременно призывая осудить насилие с обеих сторон. «Оба режима — иранский и израильский — опираются на насилие и игнорирование прав человека, и это должно быть безоговорочно осуждено», - считает Джафар Панахи.

Но особое внимание привлекло обращение, подписанное четырьмя политзаключенными из тюрьмы Эвин, среди которых активистка курдского движения Рейхане Ансари, ожидающая исполнения смертного приговора. В письме заключенные осуждают действия Израиля и заявляют, что демократические перемены в Иране возможны только в результате внутренней социальной борьбы. Вот несколько фрагментов из их послания: «Освобождение иранского народа от диктатуры возможно лишь через массовое сопротивление и мобилизацию общественных сил... Любое лицо, группа или политическое движение, оправдывающее действия Израиля и полагающееся на его разрушительную силу, должно быть осуждено, независимо от заявляемых целей. Наша свобода не может быть достигнута при поддержке иностранных государств. Внешние силы, стоящие за колониализмом, войнами и насилием, несут лишь разрушение и не сулят Ирану ничего, кроме новой формы зависимости. Те, кто предает Иран и народы Ближнего Востока, должны знать: их имена будут вписаны в историю как имена предателей. И те, кто пляшет на могилах невинных, не будут забыты будущими поколениями». Помимо Рейхане Ансари, письмо подписали Сакине Парване, Верише Муради и Голрокх Ираи. Эти женщины — лишь часть широкой оппозиции, выступающей против вмешательства внешних сил во внутренние дела Ирана.

Так, живущий в США с 1991 года журналист Шахрам Хумайюн, объявленный в Иране в розыск, недавно обратился к Резе Пехлеви с открытым заявлением: «Ни в одном обществе человек, вставший на сторону внешнего врага, не может гордиться своей изменой. Все, кто поддерживает израильские и американские удары по Ирану, становятся врагами нашей страны, нашего народа и нашей истории».