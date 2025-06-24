Еще один вариант: лидер зеленой революции Мир-Хосейн Мусави

«После ударов американской авиации в иранском обществе усилились страх, паника и, как ни парадоксально, надежда на лучшее будущее», - сказал в интервью haqqin.az иранский правозащитник, писатель и журналист Масуд Харай. По его словам, иранцы пребывают в состоянии шока от того, насколько неготовой оказалась их страна к реальной войне. «В Тегеране нет не только бомбоубежищ, отсутствует даже элементарная система оповещения об авианалётах, - рассказал Харай. - Люди возмущены тем, что президент Масуд Пезешкиан проигнорировал призывы Израиля и Трампа к рядовым иранцам покинуть Тегеран, не принял никаких мер и даже не обратился к населению».

Правозащитник утверждает, что внутри силовых структур, в частности Корпуса стражей исламской революции началась ожесточённая грызня. Ссылаясь на достоверную информацию, он рассказал, что высшие чины обвиняют друг друга в госизмене. Атмосфера подозрительности достигла апогея. Власти боятся народного гнева и возможных выступлений, поэтому отвечают массовыми репрессиями. «Все дороги в иранских городах перекрыты, повсюду блокпосты КСИР и полиции. Арестовывают всех, кто хоть чем-то может показаться подозрительным. Каждый день появляются сообщения об очередных арестах и казнях «агентов Моссада» — часто по абсолютно абсурдным поводам. Казни проводятся публично, при большом скоплении народа и транслируются по телевидению», — отметил Харай. «Объявили об аресте жителя пригорода Тегерана, который якобы через мессенджер WhatsApp наводил американские бомбардировщики B-2 на ядерные объекты в Фордо, - рассказал иранский журналист. То есть, выходит, что стратегической операцией Пентагона «Midnight Hammer» руководил человек с айфоном из деревни возле Фордо. Или такой курьёз: иранские спецслужбы выпустили официальное обращение, в котором предложили агентам Моссада добровольно сдаться и рассказать, где спрятаны израильские дроны. За это им пообещали «снисхождение исламского революционного суда». То есть, не расстрел, а пожизненное заключение. Это уже просто за гранью разумного!»

По словам журналиста, по обвинению в госизмене были арестованы десятки афганских носильщиков, строителей, грузчиков, будто бы эти чернорабочие могли знать, где именно ночуют генералы КСИР или ядерные физики. «И таких трагикомичных историй множество. Это уже не просто репрессии — это истерия, граничащая с паранойей», - резюмирует Масуд Харай. Особенно символичной, по его словам, оказалась реакция простых иранцев на удар израильской авиации по телебашне в Тегеране, откуда вещает государственная телерадиокомпания IRIB, давно уже вызывающая раздражение у иранцев. «Это не телевидение, а рупор пропаганды, лжи и насилия, - подчеркнул Харай. - Люди либо вообще не включают телевизор, либо смотрят передачи с ненавистью. Однако удар по святая святых пропаганды вызвал у людей не страх, а злорадство — особенно у родственников политзаключённых». Харай напомнил, что многих арестованных участников протестов — диссидентов и даже приговорённых к смерти — привозили в здание IRIB, где под телекамерами их заставляли каяться, признавать себя шпионами и изменниками. Мужчин принуждали восхвалять режим, а женщин — «святость хиджаба». «Я сам был политическим заключённым и на себе испытал, как под пытками выбивают признания, - рассказал журналист. - Иногда людей пытали непосредственно в телестудии. Весь мир стал свидетелем того, как ведущая Сахар Эмами в прямом эфире зачитывала заявление правительства, но стоило ей только произнести: «Скоро вы услышите о разгроме врага», как в здание телецентра врезалась израильская ракета. И ведущая, подобрав подол, в панике ретировалась. Так вот Сахар Эмами — не журналистка вовсе, а чиновница, которая по команде зачитывает в эфире заранее написанные приказы. И именно эта женщина в прайм-тайм допрашивала прокурорским тоном «покаявшихся» узников».

Между тем, в стране активно обсуждают вопрос о возможной смерти или насильственном устранении верховного лидера Али Хаменеи. «По слухам, в случае его гибели рассматриваются три потенциальных преемника - экс-президент Мохаммад Хатами, бывший президент Хасан Рухани и сын Хаменеи — Моджтаба, - рассказал Харай. - Также обсуждается фигура Мир-Хосейна Мусави, бывшего кандидата в президенты ИРИ, находящегося сейчас под домашним арестом. Хотя Мусави не является священнослужителем, для Совета экспертов не составит труда издать фетву и присвоить ему титул аятоллы». По мнению Масуда Харая, у иранского государства есть три возможных сценария развития событий. «Первый в случае, если КСИР и рахбар решат сражаться до последнего, - говорит журналист. - При таком раскладе Израиль и США продолжат последовательно уничтожать вертикаль военной власти, ликвидируя высших и средних офицеров КСИР, параллельно взрывая военные базы, склады, коммуникации. Возможно также ликвидация самого рахбара. После этого гражданская власть в лице Масуда Пезешкиана объявит капитуляцию и примет все условия США и Израиля. После чего режим Вилаят-е-Факих, основанный на религиозной диктатуре, будет сменен светским правлением по типу Турции. При таком развитии событий это выглядело бы, как революция сверху — мирная смена системы и возвращение Ирана в цивилизованный мир».