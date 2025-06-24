Иран согласился на перемирие?

Иранский чиновник подтвердил согласие Ирана на предложенное США прекращение огня с Израилем при посредничестве Катара, передает агентство Рейтер.
"Высокопоставленный иранский чиновник подтвердил агентству Рейтер согласие Тегерана на предложенное США прекращение огня с Израилем при посредничестве Катара", - говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".