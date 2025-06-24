USD 1.7000
EUR 1.9536
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Тегеран сотрясается от взрывов
Новость дня
Тегеран сотрясается от взрывов

Война закончилась, господа! Всем спасибо!

наше послесловие
03:20 1053

В противостоянии Ирана, Израиля и выступившими камео Соединенных Штатов, похоже, наступил момент, когда всем трем участникам конфликта в принципе доказывать больше нечего.

Израиль, переколотивший на иранском дворе все горшки, отбросил ядерную программу персов на несколько лет назад и попутно подбросил сценаристам Голливуда новые сюжеты для блокбастеров.

Иран убедил Израиль в том, что непробиваемых систем ПВО в мире нет. Даже у нации хайтека. И доказал это, оставив дыры в фасадах домов, пепел в бассейнах и «зарубки» в умах израильтян, привыкших к сиренам, как к звукам будильника.

Ну, а США, сбросившие на Фордо и Натанзе с самого большого в мире бомбардировщика восемь супербомб общей стоимостью 4 миллиарда долларов, вновь доказали всем и каждому, что являются самой богатой, самой мощной и, учитывая характер президента Трампа, самой непредсказуемой державой в мире, с которой лучше не связываться. (Хотя никто и не собирался).

И вот сейчас создавшаяся ситуация чем-то напоминает пьесу в театре, которая уже, вроде бы, сыграна, но актеры почему-то не уходят за кулисы и выжидающе смотрят друг на друга на фоне шумовых эффектов, горящих декораций, разнесенного в хлам реквизита и недовольного ропота истомившейся публики в зале: «Может, хватит уже?!»

И в самом деле: может хватит, а? Все участники главные ходы уже сделали, основные цели выполнили, боевой дух продемонстрировали. Так чего ждем? Неужели появления Создателя, который, минуя системы ПВО и заградительный огонь зенитно-ракетных комплексов, опустится на землю и примирительно скажет, чтобы никто не обиделся:

«Война закончилась, господа. Всем спасибо!»

Не успел я дописать последние строчки, как информационный телеграф стал выдавать противоречащие друг другу сообщения:

- Корпус Стражей Исламской Революции отрицает достижение договоренности о перемирии между Ираном и Израилем...

- Израиль не комментирует заявление Трампа. ЦАХАЛ опубликовал уведомление об эвакуации еще двум районам Тегерана.

- В Иране подтвердили согласие режима на перемирие с Израилем.

- Иран сообщает о сбитом израильском дроне в небе над Тегераном.

- Нетаньяху запретил министрам комментировать последнее развитие событий.

Еще один вариант: лидер зеленой революции Мир-Хосейн Мусави
Еще один вариант: лидер зеленой революции Мир-Хосейн Мусави писатель и журналист Масуд Харай
02:35 825
Европа превращается в военный проект
Европа превращается в военный проект актуальный комментарий
00:54 1744
Иран согласился на перемирие?
Иран согласился на перемирие?
03:13 746
Тегеран сотрясается от взрывов
Тегеран сотрясается от взрывов фото; видео; обновлено 02:46
02:46 14072
Трамп благодарит Иран
Трамп благодарит Иран обновлено 00:05
00:05 16324
Иранская оппозиция заявляет: Нетаньяху и Хаменеи, чума на оба ваших дома!
Иранская оппозиция заявляет: Нетаньяху и Хаменеи, чума на оба ваших дома! исповедь на заданную тему
01:43 1422
Прокси-армии не знают, что делать
Прокси-армии не знают, что делать горячая тема
01:09 1709
Экс-помощница Байдена обвинила Пашиняна в гонениях христиан
Экс-помощница Байдена обвинила Пашиняна в гонениях христиан
01:24 1257
Что курды предложили Южному Азербайджану?
Что курды предложили Южному Азербайджану? о развитии ситуации
23 июня 2025, 18:58 9431
Как «Моссад» унижает командиров КСИР
Как «Моссад» унижает командиров КСИР аудио
23 июня 2025, 23:31 3840
Поскользнулся Буш. Упадет и Трамп
Поскользнулся Буш. Упадет и Трамп наша корреспонденция; все еще актуально
23 июня 2025, 18:16 4934

ЭТО ВАЖНО

Еще один вариант: лидер зеленой революции Мир-Хосейн Мусави
Еще один вариант: лидер зеленой революции Мир-Хосейн Мусави писатель и журналист Масуд Харай
02:35 825
Европа превращается в военный проект
Европа превращается в военный проект актуальный комментарий
00:54 1744
Иран согласился на перемирие?
Иран согласился на перемирие?
03:13 746
Тегеран сотрясается от взрывов
Тегеран сотрясается от взрывов фото; видео; обновлено 02:46
02:46 14072
Трамп благодарит Иран
Трамп благодарит Иран обновлено 00:05
00:05 16324
Иранская оппозиция заявляет: Нетаньяху и Хаменеи, чума на оба ваших дома!
Иранская оппозиция заявляет: Нетаньяху и Хаменеи, чума на оба ваших дома! исповедь на заданную тему
01:43 1422
Прокси-армии не знают, что делать
Прокси-армии не знают, что делать горячая тема
01:09 1709
Экс-помощница Байдена обвинила Пашиняна в гонениях христиан
Экс-помощница Байдена обвинила Пашиняна в гонениях христиан
01:24 1257
Что курды предложили Южному Азербайджану?
Что курды предложили Южному Азербайджану? о развитии ситуации
23 июня 2025, 18:58 9431
Как «Моссад» унижает командиров КСИР
Как «Моссад» унижает командиров КСИР аудио
23 июня 2025, 23:31 3840
Поскользнулся Буш. Упадет и Трамп
Поскользнулся Буш. Упадет и Трамп наша корреспонденция; все еще актуально
23 июня 2025, 18:16 4934
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться