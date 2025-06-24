Последняя переписка Тегерана с Вашингтоном

Тегеран и Вашингтона обменялись сообщениями, в которых пообещали не наносить новый удары.
Об этом сообщает влиятельное агентство AXIOS.
По информации, США уведомили Иран о готовности к переговорам по ядерной программе.
Тегеран и Вашингтона обменялись сообщениями, в которых пообещали не наносить новый удары.
Об этом сообщает влиятельное агентство AXIOS.
По информации, США уведомили Иран о готовности к переговорам по ядерной программе.
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