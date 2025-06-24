Белый Дом: Да здравствует Трамп!

Каролайн Левитт, пресс-секретарь Белого дома: «Президент Трамп добился того, что не удавалось ни одному другому лидеру в истории — уничтожения ядерной программы иранского режима и беспрецедентного прекращения огня между Израилем и Ираном. Это по-настоящему поразительно!"

А тем временем, сам виновник торжества Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил: «Это великий день для Америки и великий день для Ближнего Востока. Рад, что смог выполнить свою задачу. Это прекращение огня продлится вечно».