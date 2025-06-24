Израиль обстреливает Решт и Гилян

Израильские ВВС продолжают обстреливать провинции Ирана - Решт и Гилян.
По информации иранских информагенства, несколько минут назад раздались взрывы и в Тегеране.
Израильские ВВС продолжают обстреливать провинции Ирана - Решт и Гилян.
По информации иранских информагенства, несколько минут назад раздались взрывы и в Тегеране.
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