Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $69 за баррель впервые с 12 июня.
А нефть дешевеет
04:15 514
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Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $69 за баррель впервые с 12 июня.
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