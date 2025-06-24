Экстренное заседание военного кабинета Израиля

В эти минуты премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху проводит заседание военного кабинета в узком составе.
Об этом сообщает CNN.
Новость дополняется
В эти минуты премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху проводит заседание военного кабинета в узком составе.
Об этом сообщает CNN.
Новость дополняется
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