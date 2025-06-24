Иран ударил по Израилю, а потом объявил о прекращении огня

Израильские военные зафиксировали шесть волн ракет, запущенных из Ирана по территории еврейского государства 24 июня, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«…ВВС Израиля осуществляют перехват ракет и наносят ответные удары для устранения угрозы», - сказано в сообщении.

По данным телеканал N12, во вторник, 24 июня, Иран за два часа выпустил по территории еврейского государства в общей сложности 11 ракет несколькими залпами.

Израильские паблики пишут, что уже четверо погибших в результате попадания иранской ракеты в жилой дом в Беэр-Шеве.

Тем временем иранские СМИ передают, что прекращение огня со стороны Ираны вступило в силу после последних ракетных залпов по Израилю. По заявлению агентства Fars, «после иранских ракетных ударов и наличия пострадавших, режим прекращения огня вступил в силу в 07:30 утра по тегеранскому времени».