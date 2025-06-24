Иран ударил по Израилю, а потом объявил о прекращении огня

Израильские военные зафиксировали шесть волн ракет, запущенных из Ирана по территории еврейского государства 24 июня, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«…ВВС Израиля осуществляют перехват ракет и наносят ответные удары для устранения угрозы», - сказано в сообщении.
По данным телеканал N12, во вторник, 24 июня, Иран за два часа выпустил по территории еврейского государства в общей сложности 11 ракет несколькими залпами.
Израильские паблики пишут, что уже четверо погибших в результате попадания иранской ракеты в жилой дом в Беэр-Шеве.
Тем временем иранские СМИ передают, что прекращение огня со стороны Ираны вступило в силу после последних ракетных залпов по Израилю. По заявлению агентства Fars, «после иранских ракетных ударов и наличия пострадавших, режим прекращения огня вступил в силу в 07:30 утра по тегеранскому времени».
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Несколько взрывов прозвучали в разных районах Израиля в результате атаки Ирана. В Тель-Авиве звучали сирены воздушной тревоги, работала ПВО. Попадание одной из ракет зафиксировано в Беэр-Шеве на юге страны, передает израильский телеканал N12.
По его данным, ракета попала в многоэтажное здание
По данным службы скорой помощи МАДА, в результате попадания иранской ракеты в жилой дом в Беэр-Шеве пострадали не менее 9 человек. Мужчина в возрасте около 40 лет, женщина в возрасте около 30 лет и мужчина в возрасте около 20 лет получили тяжелые ранения, от которых скончались на месте. Двое из них, по данным источников Haaretz, находились в мамаде (укрепленной комнате в квартире), куда пришелся удар. Еще один человек получил ранения средней степени тяжести и пять человек - легкие ранения.
Спустя некоторое время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала третий запуск ракет со стороны Ирана, работают системы ПВО. «Некоторое время назад ЦАХАЛ зафиксировал ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Израиля. Системы противовоздушной обороны работают, чтобы перехватить угрозу», - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале армии.