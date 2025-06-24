USD 1.7000
EUR 1.9536
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Тегеран сотрясается от взрывов
Новость дня
Тегеран сотрясается от взрывов

Иран ударил по Израилю, а потом объявил о прекращении огня

фото; видео
08:42 3743

Израильские военные зафиксировали шесть волн ракет, запущенных из Ирана по территории еврейского государства 24 июня, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«…ВВС Израиля осуществляют перехват ракет и наносят ответные удары для устранения угрозы», - сказано в сообщении.

По данным телеканал N12, во вторник, 24 июня, Иран за два часа выпустил по территории еврейского государства в общей сложности 11 ракет несколькими залпами.

Израильские паблики пишут, что уже четверо погибших в результате попадания иранской ракеты в жилой дом в Беэр-Шеве.

Тем временем иранские СМИ передают, что прекращение огня со стороны Ираны вступило в силу после последних ракетных залпов по Израилю. По заявлению агентства Fars, «после иранских ракетных ударов и наличия пострадавших, режим прекращения огня вступил в силу в 07:30 утра по тегеранскому времени».

* * * 07:34

Несколько взрывов прозвучали в разных районах Израиля в результате атаки Ирана. В Тель-Авиве звучали сирены воздушной тревоги, работала ПВО. Попадание одной из ракет зафиксировано в Беэр-Шеве на юге страны, передает израильский телеканал N12.

По его данным, ракета попала в многоэтажное здание

По данным службы скорой помощи МАДА, в результате попадания иранской ракеты в жилой дом в Беэр-Шеве пострадали не менее 9 человек. Мужчина в возрасте около 40 лет, женщина в возрасте около 30 лет и мужчина в возрасте около 20 лет получили тяжелые ранения, от которых скончались на месте. Двое из них, по данным источников Haaretz, находились в мамаде (укрепленной комнате в квартире), куда пришелся удар. Еще один человек получил ранения средней степени тяжести и пять человек - легкие ранения.

Спустя некоторое время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала третий запуск ракет со стороны Ирана, работают системы ПВО. «Некоторое время назад ЦАХАЛ зафиксировал ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Израиля. Системы противовоздушной обороны работают, чтобы перехватить угрозу», - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале армии.

Трамп объявил: между Ираном и Израилем перемирие
Трамп объявил: между Ираном и Израилем перемирие обновлено 09:20
09:20 2631
Война закончилась, господа! Всем спасибо!
Война закончилась, господа! Всем спасибо! наше послесловие
03:20 9296
Прокси-армии не знают, что делать
Прокси-армии не знают, что делать горячая тема; все еще актуально
01:09 3895
Атака России на Сумскую область и Харьков: есть жертвы, среди них — дети
Атака России на Сумскую область и Харьков: есть жертвы, среди них — дети
09:05 430
Еще один вариант: лидер зеленой революции Мир-Хосейн Мусави
Еще один вариант: лидер зеленой революции Мир-Хосейн Мусави писатель и журналист Масуд Харай
02:35 4522
Европа превращается в военный проект
Европа превращается в военный проект актуальный комментарий
00:54 3757
Иран согласился на перемирие?
Иран согласился на перемирие?
03:13 4287
Тегеран сотрясается от взрывов
Тегеран сотрясается от взрывов фото; видео; обновлено 02:46
02:46 18351
Трамп благодарит Иран
Трамп благодарит Иран обновлено 00:05
00:05 19973
Иранская оппозиция заявляет: Нетаньяху и Хаменеи, чума на оба ваших дома!
Иранская оппозиция заявляет: Нетаньяху и Хаменеи, чума на оба ваших дома! исповедь на заданную тему
01:43 4035
Экс-помощница Байдена обвинила Пашиняна в гонениях христиан
Экс-помощница Байдена обвинила Пашиняна в гонениях христиан
01:24 3345

ЭТО ВАЖНО

Трамп объявил: между Ираном и Израилем перемирие
Трамп объявил: между Ираном и Израилем перемирие обновлено 09:20
09:20 2631
Война закончилась, господа! Всем спасибо!
Война закончилась, господа! Всем спасибо! наше послесловие
03:20 9296
Прокси-армии не знают, что делать
Прокси-армии не знают, что делать горячая тема; все еще актуально
01:09 3895
Атака России на Сумскую область и Харьков: есть жертвы, среди них — дети
Атака России на Сумскую область и Харьков: есть жертвы, среди них — дети
09:05 430
Еще один вариант: лидер зеленой революции Мир-Хосейн Мусави
Еще один вариант: лидер зеленой революции Мир-Хосейн Мусави писатель и журналист Масуд Харай
02:35 4522
Европа превращается в военный проект
Европа превращается в военный проект актуальный комментарий
00:54 3757
Иран согласился на перемирие?
Иран согласился на перемирие?
03:13 4287
Тегеран сотрясается от взрывов
Тегеран сотрясается от взрывов фото; видео; обновлено 02:46
02:46 18351
Трамп благодарит Иран
Трамп благодарит Иран обновлено 00:05
00:05 19973
Иранская оппозиция заявляет: Нетаньяху и Хаменеи, чума на оба ваших дома!
Иранская оппозиция заявляет: Нетаньяху и Хаменеи, чума на оба ваших дома! исповедь на заданную тему
01:43 4035
Экс-помощница Байдена обвинила Пашиняна в гонениях христиан
Экс-помощница Байдена обвинила Пашиняна в гонениях христиан
01:24 3345
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться