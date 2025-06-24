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Тегеран сотрясается от взрывов
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Тегеран сотрясается от взрывов

Трамп объявил: между Ираном и Израилем перемирие

обновлено 09:20
09:20 2636

Президент США Дональд Трамп объявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу.

«Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

* * * 07:46

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Израиль и Иран обратились к нему «почти одновременно» с просьбой содействовать прекращению конфликта и установлению мира.

«Израиль и Иран обратились ко мне почти одновременно и сказали: «Мир!» Я знал, что время пришло, — написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social. — Мир и Ближний Восток — настоящие ПОБЕДИТЕЛИ!».

Обе страны ждет в будущем «огромная любовь, мир и процветание», «они могут так много выиграть, но и так много потерять, если собьются с пути праведности и истины», предупредил американский лидер.

Трамп не привел подробностей. «Будущее для Израиля и Ирана безгранично и сулит очень многое. Боже, благослови их!» — добавил глава вашингтонской администрации.

Ранее американский лидер уверял, что «Израиль и Иран в полной мере согласились с тем, что будет полное прекращение огня». По словам Трампа, в ближайшие часы исламская республика первой прекратит огонь, через 12 часов это сделает еврейское государство. По мнению Трампа, это приведет к «окончанию 12-дневной войны».

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, Трамп достиг договоренностей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о прекращении огня между еврейским государством и исламской республикой во время телефонного разговора, состоявшегося 23 июня. Прямые и непрямые консультации по этому вопросу с представителями Ирана вели вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф. По словам упомянутого представителя Белого дома, Израиль согласился на прекращение огня, если Иран не будет наносить новых ударов. Тегеран заявил, что не будет этого делать, уточнило агентство.

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