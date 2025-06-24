Трамп объявил: между Ираном и Израилем перемирие

«Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп объявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу.

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Президент США Дональд Трамп утверждает, что Израиль и Иран обратились к нему «почти одновременно» с просьбой содействовать прекращению конфликта и установлению мира.

«Израиль и Иран обратились ко мне почти одновременно и сказали: «Мир!» Я знал, что время пришло, — написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social. — Мир и Ближний Восток — настоящие ПОБЕДИТЕЛИ!».

Обе страны ждет в будущем «огромная любовь, мир и процветание», «они могут так много выиграть, но и так много потерять, если собьются с пути праведности и истины», предупредил американский лидер.