Атака России на Сумскую область и Харьков: есть жертвы, среди них — дети

В результате российских ударов беспилотниками по Сумской области Украины три человека погибли, среди них ребенок, шестеро раненых, среди которых трое детей, около 30 домов повреждены, сообщили полиция области и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

«В результате вражеской атаки погибли трое мирных жителей. Среди них — 8-летний мальчик, которого достали из-под завалов разрушенного дома. Также погибли женщина и мужчина из разных семей. Еще шесть человек, из них трое детей, получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь», - говорится в сообщении.

В местной полиции добавили, что в результате атаки повреждены около 30 жилых домов и четыре автомобиля. Возник масштабный пожар: «На месте трагедии работают следственно-оперативные группы полиции, спасатели и медики».

А в результате ударов российских беспилотников по Харькову пострадали три человека, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«По предварительной информации, этой ночью враг выпустил по городу семь «шахедов». Один упал, не разорвавшись, остальные поразили три локации…», — написал он в телеграме.

Ранее Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщали о взрывах и пожарах в городе в результате атак российских дронов.