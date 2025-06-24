Заявления Ильхама Алиева в Мингячевире

Сегодня Азербайджан входит в число стран, обеспечивающих энергетическую безопасность Европы, и неслучайно Европейский союз называет Азербайджан надежным партнером и общеевропейским поставщиком газа. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия электростанции «8 Ноября» в Мингячевире. Отметив, что в настоящее время азербайджанский газ экспортируется по трубопроводам в 12 стран мира, глава государства сказал: «Именно по этому показателю - по географии поставок нашего газа Азербайджан сегодня находится на передовых позициях в глобальном масштабе. Многие страны, используя азербайджанский газ, обеспечивают свою энергетическую безопасность». Ильхам Алиев также отметил, что в Азербайджане вот уже пять лет полностью обеспечен мир. «И, конечно, чем скорее будет обеспечен мир за пределами наших границ, тем будет лучше и для этих стран, и, естественно, для нас», - добавил он. «Но реальность такова, что сегодня наша страна известна во всем мире как пространство стабильности, развития, прогресса, и эту репутацию мы завоевали собственным трудом, упорной работой и продуманной политикой», - подчеркнул глава государства.

* * * 10:25 Мингячевир, как энергетический центр, имеет богатую историю, и сформированный здесь мощный кадровый потенциал, конечно же, позволяет нам и сегодня добиваться успехов. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия электростанции «8 Ноября» в Мингячевире. «За последние 20 лет мы, можно сказать, с нуля построили энергетическую систему Азербайджана. В различных уголках нашей страны построены новые электростанции. В то же время в Мингячевире также проведены работы по реконструкции», - подчеркнул глава государства. Ильхам Алиев добавил, что электростанция «8 Ноября» усилит энергетический потенциал страны, повысит эффективность энергосистемы и, таким образом, еще больше укрепит статус Мингячевира как энергетического центра не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа. По его словам, в настоящее время более 40 процентов электроэнергии страны вырабатывается в Мингячевире. «Вся проделанная работа еще раз показывает, что Азербайджан находится на правильном пути», - заметил он. Ильхам Алиев также отметил, что Азербайджан подписал с Италией и Китаем декларации о стратегическом партнерстве. «Итогом моих многочисленных визитов в эти страны стали прекрасные результаты по многим направлениям», - отметил он. Президент добавил, что Италия является торговым партнером Азербайджана номер один; Китай также занимает ведущие позиции среди торговых партнеров нашей страны.

* * * 09:57 Открытие электростанции «8 Ноября» – прекрасное событие, которое значительно усилит энергетический потенциал Азербайджана. Об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия электростанции «8 Ноября» в Мингячевире. «В целом создание этой станции и завершение всех работ в короткие сроки демонстрируют мощь, потенциал нашей страны, опыт и профессионализм наших энергетиков. Сегодня электростанция «8 Ноября» является крупнейшей электростанцией нашей страны», - отметил глава государства.