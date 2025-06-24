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Зеленский об угрозе нападения России на НАТО

10:45 965

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин может атаковать страну-члена НАТО уже в ближайшие пять лет, чтобы испытать прочность альянса.

«Мы считаем, что начиная с 2030 года Путин может иметь значительно большие возможности», — отметил Зеленский в интервью Sky News.

Он добавил, что сейчас Украина сдерживает Россию, но впереди могут быть новые угрозы: «Сегодня его сдерживает Украина, у него нет времени на муштру армии».

Когда журналист Марк Остин спросил, возможна ли атака России в течение нескольких месяцев, Зеленский ответил: «Я не верю, что Путин готов».

Также Зеленский жестко прокомментировал оборонные планы НАТО, согласно которым расходы должны вырасти до 5% ВВП к 2035 году. Он назвал эти планы очень медленными.

Президент Украины призвал Запад не медлить, подчеркивая, что Россия уже планирует новые военные кампании: «В любом случае Путину нужна пауза, ему нужна отмена санкций, ему нужна обученная армия. И 10 лет — это очень долгий срок. К тому времени у него будет готова новая армия».

В отчете Международного института стратегических исследований отмечается, что Россия сможет восстановить свою армию до 2027 года и тогда потенциально снова будет угрожать НАТО.

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