Зеленский об угрозе нападения России на НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин может атаковать страну-члена НАТО уже в ближайшие пять лет, чтобы испытать прочность альянса.
«Мы считаем, что начиная с 2030 года Путин может иметь значительно большие возможности», — отметил Зеленский в интервью Sky News.
Он добавил, что сейчас Украина сдерживает Россию, но впереди могут быть новые угрозы: «Сегодня его сдерживает Украина, у него нет времени на муштру армии».
Когда журналист Марк Остин спросил, возможна ли атака России в течение нескольких месяцев, Зеленский ответил: «Я не верю, что Путин готов».
Также Зеленский жестко прокомментировал оборонные планы НАТО, согласно которым расходы должны вырасти до 5% ВВП к 2035 году. Он назвал эти планы очень медленными.
Президент Украины призвал Запад не медлить, подчеркивая, что Россия уже планирует новые военные кампании: «В любом случае Путину нужна пауза, ему нужна отмена санкций, ему нужна обученная армия. И 10 лет — это очень долгий срок. К тому времени у него будет готова новая армия».
В отчете Международного института стратегических исследований отмечается, что Россия сможет восстановить свою армию до 2027 года и тогда потенциально снова будет угрожать НАТО.