Зеленский об угрозе нападения России на НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин может атаковать страну-члена НАТО уже в ближайшие пять лет, чтобы испытать прочность альянса.

«Мы считаем, что начиная с 2030 года Путин может иметь значительно большие возможности», — отметил Зеленский в интервью Sky News.

Он добавил, что сейчас Украина сдерживает Россию, но впереди могут быть новые угрозы: «Сегодня его сдерживает Украина, у него нет времени на муштру армии».