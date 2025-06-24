Катар обвинил Иран в нарушении суверенитета

«Государство Катар решительно осудило ракетную атаку, направленную на базу, посчитав ее вопиющим нарушением своего суверенитета и воздушного пространства, а также международного права и Устава Организации Объединенных Наций. Государство Катар подчеркнуло, что оставляет за собой право на прямой ответ, соответствующий характеру и масштабу этой вопиющей агрессии и соответствующий Уставу и международному праву», — говорится в сообщении.

Катар обратился в ООН после удара Ирана по американской базе Аль-Удейд, назвав его нарушением своего суверенитета.

Удар Ирана по военной базе США в Катаре является «сейсмическим» с геополитической точки зрения, поскольку это первый раз, когда Тегеран нанес удар по американской инфраструктуре в стране Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Об этом пишет Asia Times.

По мнению авторов, атака ознаменовала «открытое, рассчитанное предупреждение о том, что военное присутствие США в Персидском заливе больше не гарантирует безопасности для принимающих государств». Кроме того, в Иране заявляли, что действия США и Израиля «расширили круг законных целей», говорится в тексте.

«Для Вашингтона ракетный удар поднимает неотложные вопросы о сдерживании. США оправдывают свое военное присутствие в Персидском заливе как щит для союзников и сдерживание Ирана. Однако Тегеран показал, что готов напрямую атаковать американские активы, несмотря на риск», — говорится в тексте.

Авторы констатируют, что удар Ирана стал «стратегическим» и показал, что иммунитет от атак странам Персидского залива больше не гарантирован.

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы Соединенных Штатов Америки. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу на территории Катара.