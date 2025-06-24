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Откройте мир инвестиций с Birbank Invest – зарабатывайте больше

10:50 354

Не знающий границ в мире цифровых инноваций Birbank на этот раз открывает своим клиентам двери в мир инвестиций. Так, к числу более чем 3 миллионов активных пользователей семьи Birbank присоединяется совершенно новое мобильное приложение – Birbank Invest.

Реализованный совместно с инвестиционной компанией PAŞA Kapital ЗАО проект предоставляет всем удобный и выгодный доступ к глобальным финансовым рынкам. С Birbank Invest стать акционером всемирно известных корпораций и получить доступ к международным финансовым рынкам стало так же просто, безопасно и мгновенно, как один клик.

Отметим, что представленное под брендом Birbank приложение Birbank Invest – это первое в Азербайджане независимое инвестиционное приложение, запущенное банком совместно с PAŞA Kapital ЗАО. Приложение предназначено как для новичков в инвестиционной сфере, так и для опытных инвесторов. С помощью этой инновационной платформы пользователи могут легко управлять своими активами и эффективно использовать инвестиционные возможности.

Товарный знак Kapital Bank - Birbank Invest предоставляет пользователям уникальные возможности:

- Доступ к более чем 11 000 финансовым инструментам, включая ведущие компании США и ETF;

- Возможность начать инвестировать всего с 1 доллара США;

- Удобные и доступные вложения благодаря долевым акциям;

- Полностью цифровая регистрация без необходимости предоставления дополнительных документов;

- Прямое оформление акций на имя пользователя, что гарантирует прозрачность владения (а не CFD-контракты);

- Возможность приёма заказов 24/7 и функция отслеживания портфеля в режиме реального времени.

- Возможность мгновенного пополнения счёта без ручного добавления карты;

- Выгодные условия комиссий: всего 0,2% за операцию (минимум 1 доллар, максимум 100 долларов США);

- Высокий уровень безопасности, а также страхование баланса пользователя до 500 000 долларов США благодаря системе SIPC.

Ссылка для загрузки мобильного приложения: https://onelink.to/ryprcz

Представленное в июне 2025 года приложение Birbank Invest стало первым независимым инвестиционным продуктом под брендом Birbank. Эта цифровая платформа, разработанная в сотрудничестве с инвестиционной компанией PAŞA Kapital ЗАО, обеспечивает пользователям удобный, безопасный и доступный выход на международные финансовые рынки.

Более подробную информацию о Birbank Invest вы можете получить на сайте https://birbankinvest.az, отправив запрос через онлайн-чат, позвонив в справочный центр по номеру 196, либо обратившись на страницы Birbank Invest в социальных сетях – https://linktr.ee/birbank.invest.

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