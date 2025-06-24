При организации PASHA Holding состоялась церемония закрытия стипендиальной программы Əlaçı

18 июня 2025 года прошла церемония закрытия программы Əlaçı, организованной PASHA Holding в третий раз и охватывающей 2024–2025 учебный год.

Əlaçı - это годовая стипендиальная программа, рассчитанная на студентов 3-го и 4-го курсов бакалавриата. Участники программы получают ежемесячную стипендию, а также принимают участие в мероприятиях, направленных на их профессиональное и личностное развитие. В этом году на участие в программе подали заявки более 2415 студентов, из которых 110 были отобраны.

В рамках программы были организованы трёхмесячный марафон личностного роста, обучающие тренинги, индивидуальное менторство, карьерные симуляции, нетворкинг-встречи и встречи с экспертами PASHA Holding и PASHA Sigorta. Эти мероприятия способствовали как развитию гибких навыков, так и карьерному росту участников.

Кроме того, в текущем учебном году для участников программы была запущена «Школа страхования», в рамках которой 20 студентов прошли обучение в этой сфере.

Во время церемонии закрытия состоялись официальные выступления, презентации и вручение сертификатов участникам.

Отметим, что PASHA Holding запустил программу Əlaçı в 2022 году в рамках своей приверженности профессиональному развитию молодёжи. Образование занимает важное место в стратегии корпоративной социальной ответственности PASHA Holding, в рамках которой также реализуются такие проекты, как Təhsilə Doğru, Birincilər, Gələcəyini Qur и другие.