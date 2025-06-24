Совместная акция Сахибы Гафаровой и адвокатов

В Шамкирском районе по инициативе председателя Милли Меджлиса, депутата от 102-го Шамкирского городского избирательного округа Сахибы Гафаровой при поддержке Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики была проведена очередная акция по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам.

На мероприятии было отмечено, что Азербайджан как «современное, демократическое, правовое государство провозгласил обеспечение эффективной защиты фундаментальных прав и свобод своим основным приоритетом». В этом направлении реформы, проводимые под руководством президента Ильхама Алиева, «обеспечили модернизацию и развитие правовой системы» страны, а азербайджанское государство «гарантирует защиту прав и свобод каждого человека». Однако при рассмотрении ряда вопросов, поднимаемых в обращениях избирателей, выясняется, что эти проблемы часто возникают из-за недостаточной осведомленности граждан по соответствующим вопросам. Особенно это заметно в обращениях, связанных с юридическими вопросами. Выступая на мероприятии, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров подчеркнул важность проведения подобных акций и выразил благодарность председателю Милли Меджлиса за организацию мероприятия.