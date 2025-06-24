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Совместная акция Сахибы Гафаровой и адвокатов

11:06 348

В Шамкирском районе по инициативе председателя Милли Меджлиса, депутата от 102-го Шамкирского городского избирательного округа Сахибы Гафаровой при поддержке Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики была проведена очередная акция по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам.

На мероприятии было отмечено, что Азербайджан как «современное, демократическое, правовое государство провозгласил обеспечение эффективной защиты фундаментальных прав и свобод своим основным приоритетом». В этом направлении реформы, проводимые под руководством президента Ильхама Алиева, «обеспечили модернизацию и развитие правовой системы» страны, а азербайджанское государство «гарантирует защиту прав и свобод каждого человека». Однако при рассмотрении ряда вопросов, поднимаемых в обращениях избирателей, выясняется, что эти проблемы часто возникают из-за недостаточной осведомленности граждан по соответствующим вопросам. Особенно это заметно в обращениях, связанных с юридическими вопросами.

Выступая на мероприятии, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров подчеркнул важность проведения подобных акций и выразил благодарность председателю Милли Меджлиса за организацию мероприятия.

Председатель Коллегии адвокатов отметил, что меры, предпринятые на основе указа президента Ильхама Алиева от 22 февраля 2018 года «О дополнительных мерах по развитию адвокатуры в Азербайджанской Республике», «дали значительный импульс развитию института адвокатуры» в стране. Он напомнил, что в рамках данного указа были предприняты шаги по оказанию бесплатной юридической помощи малообеспеченным семьям. Члены Коллегии активно участвуют в предоставлении такой бесплатной юридической помощи. В рамках этой акции члены Коллегии также отвечали на вопросы граждан и оказывали им юридическую помощь.

Первый заместитель главы Исполнительной власти Шамкирского района Сулейман Зейналлы также подчеркнул важность подобных акций, рассказав об успешных результатах шагов, предпринятых в Азербайджане для защиты прав и свобод граждан.

Отметим, что в ходе акции бесплатная юридическая помощь была оказана более чем 50 гражданам. Помимо устных консультаций, для некоторых жителей были подготовлены соответствующие заявления.

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