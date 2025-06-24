Удары по Ирану развязывают руки России

«Трамп совершил историческую ошибку, его собственные избиратели смогут потребовать от него ответа уже на промежуточных выборах», - заявил он в интервью газете Repubblica.

«Ни один здравомыслящий человек не может встать на сторону теократии аятолл. Но если мы узаконим применение односторонней силы, попирая международное право, мы также узаконим тот факт, что худшие автократии могут вооружиться атомными бомбами», - сказал политик.

По этой логике, подчеркнул Конте, если не осудить нападение США и Израиля на Иран, станет трудно продолжать осуждать действия России в Украине.