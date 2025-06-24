Масштабные аресты военнослужащих в Турции

В ходе масштабной операции против террористической организации FETÖ, проведенной в 41 провинции Турции, задержаны 176 подозреваемых, пишут турецкие СМИ.

Прокуратура Стамбула установила, что некоторые члены FETÖ проникли в ВС Турции, и не все из них были разоблачены.

Согласно информации, операции были проведены в Стамбуле, Измире и еще 41 провинции Турции.

Подозреваемые, среди которых 174 действующих военнослужащих в званиях от полковника до унтер-офицера-специалиста, были выявлены с помощью смартфонов.

Из числа подозреваемых, в отношении которых были выданы ордера на задержание, 158 были задержаны, а усилия по поимке остальных продолжаются.