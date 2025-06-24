Как укрепить иммунитет летом: рекомендации врача-инфекциониста

По его словам, большинство людей предпочитают проводить летний отпуск в теплых странах: «Резкая смена климата негативно влияет на работу иммунной системы, что приводит к снижению ее защитных свойств. В этот момент обостряются хронические очаги инфекции или повышается восприимчивость к вирусам и бактериям. Под воздействием высоких доз ультрафиолетового излучения повреждаются клетки кожи, в результате чего нарушается защитный барьер кожи. Также доказано, что высокая радиация приводит к снижению иммунных сил организма».

В летний сезон иммунитет может ослабевать по определенным причинам. В этот период года широко распространен поллиноз - сезонное аллергическое заболевание, связанное с иммунной реакцией организма на пыльцу растений. Длительное и нелеченное аллергическое заболевание может привести к инфекционным осложнениям (синусит, отит, бронхит). Тяжелые формы аллергических заболеваний могут привести к развитию вторичных иммунодефицитных состояний.

Специалист-эксперт Минздрава отметил, что длительное воздействие кондиционера, которому подвергаются офисные работники и владельцы автомобилей, часто приводит к простудам в жаркую солнечную погоду: «Помимо устранения вышеперечисленного, для укрепления иммунитета летом следует чаще находиться на солнце. Однако рекомендуется делать это в умеренной форме: лучше всего до 11:00 утра или после 17:00. Ультрафиолетовые лучи помогают организму вырабатывать витамин D и играют важную роль в укреплении иммунитета. Необходим отдых, ходьба, езда на велосипеде, плавание и занятия другими полезными делами. Рекомендуется периодически воздержаться от социальных сетей и максимально избегать стрессов. Необходимо спать 7 и более часов в сутки, придерживаться здорового питания, добавлять в рацион зеленые овощи, сезонные фрукты и ягоды».

Для укрепления иммунитета во время беременности, помимо общих мер, необходимо защищаться от различных инфекций, сказал врач-инфекционист.

По его словам, инфекции во время беременности могут быть вредны как для матери, так и для ребенка: «Приняв несколько дополнительных мер предосторожности и сделав здоровый выбор, вы можете увеличить шансы на рождение здорового ребенка. Например, соблюдая правила гигиены - регулярно мыть руки, особенно до и после определенных действий (посещение туалета, обработка пищи и др.). Если нет мыла и проточной воды, то вы можете использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.

Кроме того, нельзя употреблять непрожаренные мясные продукты. Рекомендуется избегать непастеризованного (сырого) молока и продуктов, приготовленных из него. Следует узнать у лечащего врача о стрептококке группы B. Примерно каждая четвертая женщина является носителем этого типа бактерий, при этом не чувствует себя больной. Простой мазок, взятый ближе к концу беременности, покажет, присутствует ли этот тип бактерий. Если у беременной женщины есть эта инфекция, ей следует проконсультироваться с врачом о защите своего ребенка во время родов».

Специалист-эксперт Минздрава также отметил, что необходимо поговорить с врачом о вакцинации: «Некоторые вакцины рекомендуются до беременности, во время беременности или сразу после родов. Получение правильной вакцины в нужное время может защитить ваше здоровье. Например, вакцина от гриппа особенно важна во время беременности. Вакцины также могут помочь защитить вашего ребенка от серьезных заболеваний или проблем со здоровьем на всю жизнь. Также рекомендуется пройти тестирование на инфекции, передающиеся половым путем. Некоторые люди с данными инфекциями не чувствуют себя больными и не имеют никаких симптомов. Во время беременности важно знать о наличии этих инфекций, поскольку это может привести к серьезным последствиям для матери и ее ребенка».

В завершение Т.Эйвазов отметил, что необходимо избегать контактов с людьми, имеющими признаки инфекционного заболевания: «Это особенно касается таких инфекций, как ветряная оспа (ветрянка) или краснуха. Ветряная оспа может вызвать осложнения во время беременности и врожденные дефекты у ребенка, а краснуха - серьезные врожденные дефекты или мертворождение».